Во Львове открыли Центр для релокированного бизнеса

Открытие Центра для релокированного бизнеса. Фото: Роман Балук

Центр для релокированного бизнеса был открыт на территории больницы Св. Пантелеймона Первого медобъединения Львова. На реализацию проекта Программа развития ООН выделила грант на сумму 5,5 млн грн., еще 1,5 млн грн. — софинансирование со стороны Львовского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Центр для релокированного бизнеса — временное сооружение общей площадью 450 мКв

Добавим, Центр для релокированного бизнеса — временное сооружение общей площадью 450 квадратных метров, которое установили в рамках реализации проекта международной технической помощи "Обустройство центра для релокированных бизнесов во Львове". Внутри будут 4 бокса и комната для персонала.

Боксы и комната для персонала. Фото: Роман Балук

Здесь на льготных условиях смогут разместить свои производства предприятия, которые релоцировались из-за войны войны, а также здесь будут производить протезы и реабилитационное оборудование.

"Сооружение расположено на территории больницы и здесь сможет размещаться релокированный бизнес, который будет помогать больнице в элементах протезирования. Сегодня был объявлен конкурс, в котором компании смогут участвовать и помогать больнице производить необходимые вещи, чтобы спасать жизнь", — говорит первый заместитель городского. председателя Львова Андрей Москаленко.

Открывал Центр руководитель Программы развития ООН

"Люди, которые занимаются малым и средним бизнесом, являются источником жизни украинской экономики. Они создают рабочие места и стимулируют экономический рост даже во время войны. Этот новый центр, который в конечном итоге будет оказывать важную помощь людям с инвалидностью, является частью наших совместных усилий по поддержке экосистемы для людей и их компаний, которые вынуждены переехать, перезапустить работу и адаптироваться, учитывая наши убеждения, что усилия по восстановлению не могут ждать", — отметил Ахим Штайнер.

Открывал Центр для релокированных бизнесов руководитель Программы развития ООН Ахим Штайнер. Фото: Роман Балук

Как сообщили в мэрии, на этом объекте должны быть размещены инновационные 4D-сканер и принтер, которые фактически в три раза ускорят процесс изготовления протезов. То есть, это будет такое инновационное оборудование, которое приобретут и установят за средства Программы развития ООН.

Напомним, мы ранее писали, во Львове на улице Миколайчука построят социальное жилье для раненых внутренне перемещенных лиц: построят 8 домов для 700 человек, которые проходят реабилитацию в центре "Несокрушимые". На строительство жилья Европейская комиссия выделила 19,5 млн евро грантовых средств.

Также мы писали, что во Львове выбрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов, что станет частью Национального реабилитационного центра "Несокрушимые".