У Львові відкрили Центр для релокованого бізнесу

Відкриття Центру для релокованого бізнесу. Фото: Роман Балук

Центр для релокованого бізнесу відкрили на території лікарні Св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. На реалізацію проєкту Програма розвитку ООН виділила грант на суму 5,5 млн грн, ще 1,5 млн грн — співфінансування з боку Львівської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Центр для релокованого бізнесу — тимчасова споруда загальною площею 450 мКв

Додамо, Центр для релокованого бізнесу — тимчасова споруда загальною площею 450 метрів квадратних, яку встановили у межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Облаштування центру для релокованих бізнесів у м. Львові". Всередині буде 4 бокси та кімната для персоналу.

Бокси та кімната для персоналу. Фото: Роман Балук

Тут на пільгових умовах зможуть розмістити свої виробництва підприємства, які релокувались через війну, а також тут будуть виготовляти протези та реабілітаційне обладнання.

"Споруда розташована на території лікарні і тут зможе розміщуватись релокований бізнес, який власне буде допомагати лікарні в елементах протезування. Сьогодні було оголошено конкурс, у якому компанії зможуть брати участь і допомагати лікарні виробляти необхідні речі, щоб рятувати життя", — каже перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Відкривав Центр керівник Програми розвитку ООН

"Люди, які займаються малим та середнім бізнесом, є джерелом життя української економіки. Вони створюють робочі місця та стимулюють економічне зростання, навіть під час війни. Цей новий центр, який зрештою надаватиме важливу допомогу людям з інвалідністю, є частиною наших спільних зусиль із підтримки екосистеми для людей та їхніх компаній, які вимушені переїхати, перезапустити роботу та адаптуватись, з огляду на наші переконання, що зусилля з відновлення не можуть чекати", — зазначив Ахім Штайнер.

Відкривав Центр для релокованих бізнесів керівник Програми розвитку ООН Ахім Штайнер. Фото: Роман Балук

Як повідомили у мерії, на цьому об’єкті мають розмістити інноваційні 4D-сканер і принтер, які фактично в три рази пришвидшать процес виготовлення протезів. Тобто це буде таке інноваційне обладнання, яке придбають та встановлять за кошти Програми розвитку ООН.

Нагадаємо, мираніше писали, у Львові на вулиці Миколайчука збудують соціальне житло для поранених внутрішньо переміщених осіб: зведуть 8 будинків для 700 осіб, які проходять реабілітацію в центрі "Незламні". На спорудження житла Європейська комісія виділила 19,5 млн євро грантових коштів.

Також, ми писали, що у Львові обрали переможця Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу та визначили найкращу проєктну пропозицію нового будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків, що стане частиною Національного реабілітаційного центру "Незламні".