Во Львове выпала четырехдневная норма осадков: как ликвидируют последствия непогоды
В понедельник вечером, 17 июля, во Львове за полтора часа выпала четырехдневная норма осадков. Следовательно, ливневые канализации некоторых домов, несколько люков и коллектор на просп. Черновола — ул. Торфяной не успевали принять такой объем воды. Поэтому в городе зафиксировали подтопление, а ликвидацию непогоды проводят до сих пор.
Об этом сообщила заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
Подробности ликвидации последствий непогоды
"Были подтопления на ул. Костя Левицкого, Дороша, Тершаковцев. Незначительные намулы песка были на перекрестке ул. Сахарова — Княгини Ольги — Горбачевского. Поскольку песок был на трамвайных путях, то еще вчера работники "Львовэлектротранса" оперативно очищали пути. трамваи выехали на маршруты в обычном режиме", — рассказала Ирина Маруняк.
По словам Ирины Маруняк, больше воды было на просп. Черновола — ул. Торфьяной. Там произошел разлив коллектора. Сегодня бригады Львовводоканала производят герметизацию швов на коллекторе и восстанавливают благоустройство.
"Отмечу, что выделенные средства из резервного фонда на выполнение первоочередных противоаварийных работ в домах на ул. Торфьяная, 21, Покутская, 4, 4а, 6 — это часто подтапливаемые дома. Работы уже начались. В этих домах меняем канализационную сеть, делаем гидроизоляцию, подпорные стенки, чтобы вода не попадала в дома. Ориентировочно к 1 сентября будет завершена основная часть работ", — рассказала Ирина Маруняк.
К слову, из-за вчерашнего ливня было сорвано 9 люков, ведь они не выдерживали нагрузки от воды. Сейчас Львовводоканал устанавливает люки на свои места.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области из-за сильных ливней, которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.
Также, мы писали, что в Киеве был мощный ливень. Дождь затопил улицы и торговый центр.