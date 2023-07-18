Во Львове выпала четырехдневная норма осадков: как ликвидируют последствия непогоды

Дорога в воде. Фото: Александр Мазуренко

В понедельник вечером, 17 июля, во Львове за полтора часа выпала четырехдневная норма осадков. Следовательно, ливневые канализации некоторых домов, несколько люков и коллектор на просп. Черновола — ул. Торфяной не успевали принять такой объем воды. Поэтому в городе зафиксировали подтопление, а ликвидацию непогоды проводят до сих пор.

Об этом сообщила заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

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Подробности ликвидации последствий непогоды

"Были подтопления на ул. Костя Левицкого, Дороша, Тершаковцев. Незначительные намулы песка были на перекрестке ул. Сахарова — Княгини Ольги — Горбачевского. Поскольку песок был на трамвайных путях, то еще вчера работники "Львовэлектротранса" оперативно очищали пути. трамваи выехали на маршруты в обычном режиме", — рассказала Ирина Маруняк.

По словам Ирины Маруняк, больше воды было на просп. Черновола — ул. Торфьяной. Там произошел разлив коллектора. Сегодня бригады Львовводоканала производят герметизацию швов на коллекторе и восстанавливают благоустройство.

"Отмечу, что выделенные средства из резервного фонда на выполнение первоочередных противоаварийных работ в домах на ул. Торфьяная, 21, Покутская, 4, 4а, 6 — это часто подтапливаемые дома. Работы уже начались. В этих домах меняем канализационную сеть, делаем гидроизоляцию, подпорные стенки, чтобы вода не попадала в дома. Ориентировочно к 1 сентября будет завершена основная часть работ", — рассказала Ирина Маруняк.

К слову, из-за вчерашнего ливня было сорвано 9 люков, ведь они не выдерживали нагрузки от воды. Сейчас Львовводоканал устанавливает люки на свои места.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области из-за сильных ливней, которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.

Также, мы писали, что в Киеве был мощный ливень. Дождь затопил улицы и торговый центр.