У Львові випала чотириденна норма опадів: як ліквідовують наслідки негоди

Дорога у воді. Фото: Олександр Мазуренко

У понеділок ввечері, 18 липня, у Львові за півтори години випала чотириденна норма опадів. Відтак ливневі каналізації деяких будинків, кілька люків та колектор на просп. Чорновола — вул. Торф’яній не встигали прийняти такий об’єм води. Тому у місті зафіксовали підтоплення, а ліквідація негодитриває і досі.

Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Читайте також:

Подробиці ліквідації наслідків негоди

"Були підтоплення на вул. Костя Левицького, Дороша, Тершаківців. Незначні намули піску були на перехресті вул. Сахарова — Княгині Ольги — Горбачевського. Оскільки пісок був на трамвайних коліях, то ще вчора працівники "Львівелектротрансу" оперативно очищали колії від намулу. Сьогодні зранку трамваї виїхали на маршрути у звичному режимі", — розповіла Ірина Маруняк.

Зі слів Ірини Маруняк, найбільше води було на просп. Чорновола — вул. Торф’яна. Там відбувся розлив колектора. Сьогодні бригади Львівводоканалу проводять герметизацію швів на колекторі і відновлюють благоустрій.

"Відзначу, що виділені кошти з резервного фонду на виконання першочергових протиаварійних робіт у будинках на вул. Торф'яна, 21, Покутська, 4, 4а, 6 — це будинки, які часто підтоплювало. Роботи вже розпочалися. У цих будинках міняємо каналізаційну мережу, робимо гідроізоляцію, підпірні стінки, щоб вода не потрапляла у будинки. Орієнтовно до 1 вересня буде завершено основну частину робіт", — розповіла Ірина Маруняк.

До слова, через вчорашню зливу було зірвано 9 люків, адже вони не витримували навантаження від води. Зараз Львівводоканал встановлює люки на свої місця.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.

Також, ми писали що у Києві була потужна злива. Дощ затопив вулиці та навіть торговий центр.