Во Львове оправдали преподавателя, который показывал студентам "клубничку"

Дмитрий Зербин. Фото: из открытых источников

Во Львове вынесли приговор преподавателю университета "Львовская политехника" Дмитрию Зербину, который включал студентам-первокурсникам видео 18+ во время написания тестов. Так, суд признал мужчину невиновным.

Об этом пишет издание Zaxid.Net.

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Детали инцидента с преподавателем

Отмечается, что еще в декабре 2020 выяснилось, что преподаватель университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербин показывал порнографические изображения студентам во время тестирования по дискретной математике. Свою методику преподавания называл "релаксирующей".

После этого ситуация получила большую огласку в СМИ. В связи с этим в университете создали комиссию для расследования инцидента, а преподавателя отстранили от преподавания. Позже Зербину объявили выговор.

Полиция квалифицировала видео, демонстрируемые Зербино, как "вредоносное программное обеспечение". Впрочем, преподаватель свою вину не признал и отметил, что разработанная учебная программа была создана специально для тестирования, ее цель — сделать невозможным доступ студентов к посторонним программам. Он добавил, что студенты не жаловались на программу.

Проведя повторную проверку, эксперт выяснил, что программа не содержит вредоносных файлов. В суде студенты подтвердили это.

Зербина признали невиновным

Судя по всем обстоятельствам дела, суд признал преподавателя невиновным.

Напомним, во Львовской области суд отменил повестку преподавателю и присудил ему отсрочку.

Добавим, супруга львовского коррупционного бизнесмена Игоря Гринкевича, профессор Светлана Гринкевич уволилась из Национального университета "Львовская политехника". Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.