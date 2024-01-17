У Львові виправдали викладача, який показував студентам "полуничку"

Дмитро Зербін. Фото: з відкритих джерел

У Львові винесли вирок викладачу університету "Львівська політехніка" Дмитру Зербіну, який вмикав студентам-першокурсникам відео 18+ під час написання тестів. Так, суд визнав чоловіка невинним.

Про це пише видання Zaxid.Net.

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Деталі інциденту з викладачем

Зазначається, що ще у грудні 2020 року з'ясувалося, що викладач університету "Львівська політехніка" Дмитро Зербін показував порнографічні зображення студентам під час тестування з дискретної математики. Свою методику викладання називав "релаксуючою".

Після цього ситуація набула неабиякого розголосу у ЗМІ. У зв'язку з цим в університеті створили комісію для розслідування інциденту, а викладача відсторонили від викладання. Пізніше Зербіну оголосили догану.

Поліція кваліфікувала відео, які демонстрував студентам Зербіно, як "шкідливе програмне забезпечення". Втім, викладач свою провину не визнав і зазначив, що розроблена навчальна програма була створена спеціально для тестування, її мета — унеможливити доступ студентів до сторонніх програм. Він додав, що студенти не скаржилися на програму.

Провівши повторну перевірку, експерт з'ясували, що програма не містить шкідливих файлів. У суді студенти підтвердили це.

Зербіна визнали невинним

Зважаючи на усі обставини справи, суд визнав викладача невинним.

Нагадаємо, на Львівщині суд скасував повістку викладачу та присудив йому відстрочку.

Додамо, дружина львівського корупційного бізнесмена Ігоря Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка". Вона написала заяву на звільнення за власним бажанням.