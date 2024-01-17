Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові виправдали викладача, який показував студентам "полуничку" arrow

У Львові виправдали викладача, який показував студентам "полуничку"

17 січня 2024 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові виправдали викладача, який показував студентам "полуничку"
Дмитро Зербін. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові винесли вирок викладачу університету "Львівська політехніка" Дмитру Зербіну, який вмикав студентам-першокурсникам відео 18+ під час написання тестів. Так, суд визнав чоловіка невинним.

Про це пише видання Zaxid.Net.

Читайте також:

Деталі інциденту з викладачем

Зазначається, що ще у грудні 2020 року з'ясувалося, що викладач університету "Львівська політехніка" Дмитро Зербін показував порнографічні зображення студентам під час тестування з дискретної математики. Свою методику викладання називав "релаксуючою".

Після цього ситуація набула неабиякого розголосу у ЗМІ. У зв'язку з цим в університеті створили комісію для розслідування інциденту, а викладача відсторонили від викладання. Пізніше Зербіну оголосили догану. 

Поліція кваліфікувала відео, які демонстрував студентам Зербіно, як "шкідливе програмне забезпечення". Втім, викладач свою провину не визнав і зазначив, що розроблена навчальна програма була створена спеціально для тестування, її мета — унеможливити доступ студентів до сторонніх програм. Він додав, що студенти не скаржилися на програму. 

Провівши повторну перевірку, експерт з'ясували, що програма не містить шкідливих файлів. У суді студенти підтвердили це. 

Зербіна визнали невинним

Зважаючи на усі обставини справи, суд визнав викладача невинним. 

Нагадаємо, на Львівщині суд скасував повістку викладачу та присудив йому відстрочку. 

Додамо, дружина львівського корупційного бізнесмена Ігоря Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка". Вона написала заяву на звільнення за власним бажанням.

 

освіта
суд
правосуддя
порно
Львів
студенти
Університет
викладачі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі