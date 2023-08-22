Во Львове водитель легковушки сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Автомобиль на пешеходном переходе. Фото: Нацполиция Львовщины

Накануне, 21 августа около 18.30 на улице Кульпарковской произошло ДТП . В результате аварии в больницу попала 59-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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ДТП произошло на пешеходном переходе

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Дачия", 48-летний житель города Пустомыты, совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода, жительницу Львова, которая переходила проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу" , — говорится в сообщении.

По факту следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное дело. Максимальное наказание — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полицейские устанавливают детали происшествия.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в селе Малнов Яворивского района водитель микроавтобуса "Рено Трафик" наехал на электрическую инвалидную коляску, в которой ехала местная жительница — школьница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Также мы ранее писали, что во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкая. Водитель машины Chery Jaggi, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади.