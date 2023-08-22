У Львові водій легковика збив пенсіонерку на пішохідному переході

Авто на пішохідному переході. Фото: Нацполіція Львівщини

Напередодні, 21 серпня, близько 18:30 на вулиці Кульпарківській сталася ДТП. Внаслідок аварії до лікарні потрапила 59-річна жінка.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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ДТП сталася на пішохідному переході

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Дачія", 48-річний житель міста Пустомити, скоїв наїзд на 59-річну жінку-пішохода, мешканку Львова, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання — обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині у селі Малнів Яворівського району водій мікроавтобуса "Рено Трафік" наїхав на електричний інвалідний візок, в якому їхала місцева мешканка — школярка. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Також ми раніше писали, що у Львові сталася ДТП між легковим автомобілем та трамваєм на вулиці Городоцька. Водій машини Chery Jaggi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2,24 проміле), не врахував дистанцію і зіткнувся з трамваєм позаду.