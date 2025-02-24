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Во Львове впервые отметили Национальный день молитвы — фото

24 февраля 2025 12:15
Карина Приходько - Редактор
Национальный день молитвы — как отметили во Львове
Отмечание Национального дня молитвы во Львове. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Во Львове на третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, впервые отметили Национальный день молитвы. В парке "На Валах" состоялось торжественное мероприятие.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Национальный день молитвы во Львове

Как известно, утром 24 февраля в парке "На Валах" состоялось торжественное мероприятие. В 09:00 присутствующие почтили память погибших минутой молчания, после чего подняли Государственный Флаг Украины.

Національний день молитви у Львові
Отмечание Национального дня молитвы во Львове. Фото: Новини.LIVE
Національний день молитви у Львові
Отмечание Национального дня молитвы во Львове. Фото: Новини.LIVE

В завершение все вместе исполнили молитву за Украину "Боже великий, единый".

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый 22 февраля обсудил сотрудничество с британскими членами парламента.

Также мы писали, какой вклад сделал Львов в поддержку Украины за три года полномасштабной войны.

Львов молитвы война в Украине погибшие минута молчания
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