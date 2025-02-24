Национальный день молитвы — как отметили во Львове

Отмечание Национального дня молитвы во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове на третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, впервые отметили Национальный день молитвы. В парке "На Валах" состоялось торжественное мероприятие.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Национальный день молитвы во Львове

Как известно, утром 24 февраля в парке "На Валах" состоялось торжественное мероприятие. В 09:00 присутствующие почтили память погибших минутой молчания, после чего подняли Государственный Флаг Украины.

Отмечание Национального дня молитвы во Львове. Фото: Новини.LIVE

Отмечание Национального дня молитвы во Львове. Фото: Новини.LIVE

В завершение все вместе исполнили молитву за Украину "Боже великий, единый".

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый 22 февраля обсудил сотрудничество с британскими членами парламента.

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