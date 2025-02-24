Национальный день молитвы — как отметили во Львове

Во Львове впервые отметили Национальный день молитвы — фото
Во Львове на третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, впервые отметили Национальный день молитвы. В парке "На Валах" состоялось торжественное мероприятие.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Национальный день молитвы во Львове
Как известно, утром 24 февраля в парке "На Валах" состоялось торжественное мероприятие. В 09:00 присутствующие почтили память погибших минутой молчания, после чего подняли Государственный Флаг Украины.
В завершение все вместе исполнили молитву за Украину "Боже великий, единый".
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый 22 февраля обсудил сотрудничество с британскими членами парламента.
Также мы писали, какой вклад сделал Львов в поддержку Украины за три года полномасштабной войны.
Читайте Новини.LIVE!