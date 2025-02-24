Національний день молитви — як відзначили у Львові

У Львові вперше відзначили Національний день молитви — фото
У Львові на третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, вперше відзначили Національний день молитви. У парку "На Валах" відбувся урочистий захід.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Національний день молитви у Львові
Як відомо, зранку 24 лютого у парку "На Валах" відбувся урочистий захід. О 09:00 присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, після чого підняли Державний Прапор України.
На завершення всі разом виконали молитву за Україну "Боже великий, єдиний".
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий 22 лютого обговорив співпрацю з британськими членами парламенту.
Також ми писали, який внесок зробив Львів у підтримку України за три роки повномасштабної війни.
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