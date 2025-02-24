Національний день молитви — як відзначили у Львові

Відзначання Національного дня молитви у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові на третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, вперше відзначили Національний день молитви. У парку "На Валах" відбувся урочистий захід.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Національний день молитви у Львові

Як відомо, зранку 24 лютого у парку "На Валах" відбувся урочистий захід. О 09:00 присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, після чого підняли Державний Прапор України.

Відзначення Національного дня молитви у Львові. Фото: Новини.LIVE

Відзначення Національного дня молитви у Львові. Фото: Новини.LIVE

На завершення всі разом виконали молитву за Україну "Боже великий, єдиний".

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий 22 лютого обговорив співпрацю з британськими членами парламенту.

Також ми писали, який внесок зробив Львів у підтримку України за три роки повномасштабної війни.