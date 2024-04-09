Во Львове из маршрутки на ходу выпал подросток
Сегодня, 9 апреля, утром из маршрутного автобуса №51 во Львове выпал подросток. Парень получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Об этом сообщили в отделе транспорта Львовского городского совета.
Подробности происшествия
Инцидент произошел на улице Петлюры. Пострадавший парень, по предварительной информации, родился в 2007 году. Его доставили в больницу святого Николая.
По словам медицинского персонала, состояние молодого человека оценивается как средней тяжести. Он получил ушибы рук и ног, а также сотрясение мозга. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
"Парень выпал через дверь тогда, когда водитель трогался с остановки. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. После завершения следствия будут установлены все обстоятельства происшествия", — отметил и.о. руководителя отдела транспорта ЛГС Олег Партика.
Напомним, что в селе Мощана вблизи Львова произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. На автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, водители которых погибли на месте.
Также мы писали о том, что во Львовской области произошло смертельное ДТП. На автодороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская в населенном пункте Мощана в результате аварии погибли люди.
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