Во Львове из маршрутки на ходу выпал подросток

Пассажиры в общественном транспорте во Львове. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, 9 апреля, утром из маршрутного автобуса №51 во Львове выпал подросток. Парень получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в отделе транспорта Львовского городского совета.

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Подробности происшествия

Инцидент произошел на улице Петлюры. Пострадавший парень, по предварительной информации, родился в 2007 году. Его доставили в больницу святого Николая.

По словам медицинского персонала, состояние молодого человека оценивается как средней тяжести. Он получил ушибы рук и ног, а также сотрясение мозга. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

"Парень выпал через дверь тогда, когда водитель трогался с остановки. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. После завершения следствия будут установлены все обстоятельства происшествия", — отметил и.о. руководителя отдела транспорта ЛГС Олег Партика.

Напомним, что в селе Мощана вблизи Львова произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. На автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, водители которых погибли на месте.

Также мы писали о том, что во Львовской области произошло смертельное ДТП. На автодороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская в населенном пункте Мощана в результате аварии погибли люди.