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У Львові з маршрутки на ходу випав підліток

9 квітня 2024 19:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Львові з маршрутки на ходу випав підліток
Пасажири в громадському транспорті у Львові. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 9 квітня, вранці з маршрутного автобуса №51 у Львові випав підліток.  Хлопець отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Про це повідомили у відділі транспорту Львівської міської ради.

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Подробиці події

Інцидент стався на вулиці Петлюри. Постраждалий хлопець, за попередньою інформацією, народився у 2007 році. Його доставили до лікарні святого Миколая.

За словами медичного персоналу, стан хлопця оцінюється як середньої важкості. Він отримав забійні рани рук та ніг, а також струс мозку. Лікарі надають йому всю необхідну медичну допомогу.

"Хлопець випав через двері тоді, коли водій рушав із зупинки. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Після завершення слідства будуть встановлені всі обставини події", — зазначив в.о. керівника відділу транспорту ЛМР Олег Партика.

Нагадаємо, що у селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна дорожня-транспортна пригода. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці. 

Також ми писали про те, що у Львівській області сталася смертельна ДТП. На автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська в населеному пункті Мощана внаслідок аварії загинули люди.

діти
Львів
підлітки
транспорт
автобуси

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