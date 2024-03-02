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Во Львове из глаза мужчины медики вытащили 11-сантиметрового паразита

2 марта 2024 13:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове из глаза мужчины медики вытащили 11-сантиметрового паразита
Врачи проводят операцию. Фото иллюстративное: Львов. Город вдохновения
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове из глаза 43-летнего мужчины медики извлекли 11-сантиметрового гельминта. Паразит поселился в организме мужчины после укуса комара.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезни.

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В глазу львовянина поселился паразит

22 февраля, во Львове 43-летнему пациенту медики удалили 11-сантиметрового паразита из левого глаза. Гельминт отправили в паразитологическую лабораторию ГУ "Львовский ОЦКПХ МЗ" на исследование, по результатам которого был идентифицирован возбудитель дирофиляриоза.

На первые проявления заболевания мужчина обратил внимание в конце января. Обратился в одну из офтальмологических клиник Львова. Там назначили лечение по поводу воспалительного процесса слезного мешка глаза.

Но это не помогло и понадобилась операция на глазу. Во время нее планировали изъять новообразование (его показало томографическое обследование). Однако вместо опухоли медики извлекли гельминта длиной 11 см.

Как противодействовать дирофиляриозу

В 2023 году во Львовской области было зарегистрировано три случая дирофиляриоза среди взрослых, в 2022-м — два.

Как можно предупредить дирофиляриоз:

  • использовать средства, отпугивающие комаров;
  • применять средства индивидуальной защиты от насекомых домашним животным (для собак, кошек используются разные виды ошейников);
  • наблюдать состояние здоровья домашних животных;
  • своевременно обращаться в ветеринарную службу при выявлении больных дирофиляриозом животных, как источника болезни;
  • уменьшить попадание комаров в жилое помещение и бороться с насекомыми в подвалах домов.

Ранее мы сообщали, что во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре хирурги удалили пораженное легкое мужчине. Для проведения операции врачи впервые не вскрывали грудную клетку.

Во Львове хирурги Центра детской медицины больницы "Охматдет" укоротили младенцу язык. Он был в пять раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине только два таких ребенка.

здоровье
Львов
Украина
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медицина

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