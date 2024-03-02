У Львові з ока чоловіка медики витягнули 11-сантиметрового паразита

Лікарі проводять операцію. Фото ілюстративне: Львів. Місто натхнення

У Львові з ока 43-річного чоловіка медики витягнули 11-сантиметрового гельмінта. Паразит "оселився" в організмі чоловіка після укусу комара.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хворобу.

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В оці львів'янина оселився паразит

22 лютого у Львові 43-річному пацієнту медики видалили 11-сантиметрового паразита з лівого ока. Гельмінт відправили до паразитологічної лабораторії ДУ "Львівський ОЦКПХ МОЗ" на дослідження, за результатами якого був ідентифікований збудник дирофіляріозу.

На перші прояви захворювання чоловік звернув увагу наприкінці січня. Звернувся до однієї з офтальмологічних клінік Львова. Там призначили лікування з приводу запального процесу сльозового мішка ока.

Але це не допомогло і знадобилася операція на оці. Під час неї планували вилучити новоутворення (його показало томографічне обстеження). Однак замість пухлинки медики витягнули гельмінта завдовжки 11 см.

Як протидіяти дирофіляріозу

У 2023 році у Львівській області було зареєстровано три випадки дирофіляріозу серед дорослих, у 2022-му — два.

Як можна попередити дирофіляріоз:

використовувати засоби, що відлякують комарів;

застосовувати засоби індивідуального захисту від комах домашнім тваринам (для собак, котів використовуються різні види нашийників);

спостерігати за станом здоров’я домашніх тварин;

своєчасно звертатися до ветеринарної служби при виявленні хворих на дирофіляріоз тварин, як джерела хвороби;

зменшити потрапляння комарів у житлове приміщення та боротися з комахами в підвалах будинків.

Раніше ми повідомляли, що у Львівському онкологічному регіональному лікувально діагностичному центрі хірурги видалили уражену легеню чоловіку. Для проведення операції лікарі вперше не розкривали грудну клітку.

У Львові хірурги Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит" вкоротили немовляті язика. Він був у п'ять разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні лише дві такі дитини.