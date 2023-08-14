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Во Львове за счет города планируют реставрировать балконы в домах

14 августа 2023 15:38
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове за счет города планируют реставрировать балконы в домах
Балкон одного из домов в центре Львова. Фото: ЛГС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 14 августа, во Львове приняли решение о расширении Программы софинансирования реставрации балконов. Реставрировать балконы на средства города будут не только в памятниках архитектуры.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко .

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Стоимость реставрации одного балкона от 100 тыс. грн до 1 млн грн

По его словам, в городе 380 тысяч балконов. Из них 372 тысячи в частной собственности. Поскольку стоимость ремонта или реставрации балкона значительна, город поможет также жителям домов, расположенных за пределами исторического ареала.

"Мы понимаем, что не каждый владелец имеет возможность отреставрировать или отремонтировать балкон. Потому что, к примеру, реставрация балкона в доме-памятнике может стоить от 100 тыс. грн до 1 млн грн. Поэтому мы хотим расширить программу реставрации", — сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаенко.

Он подчеркнул, что в ближайшие несколько дней назовут сумму, которую должен оплатить владелец квартиры в доме, какой не является пам'ятником архитектуры. А остальные средства будет оплачивать город.

Напомним, мы ранее писали, что накануне, 13 августа, в 23:00 во Львове по ул. Под Дубом, 2 вместе с мужчиной обрушился балкон. На момент прибытия кареты скорой помощи мужчина еще был жив, но в 4:00 утра сегодня сообщили, что мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.

Также мы писали, что во Львове в конце июля в доме по ул. Родниковой, 43 обвалился балкон. Как отметили в мэрии, никто из людей не пострадал.

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