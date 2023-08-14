У Львові за кошти міста планують реставрувати балкони у будинках

Балкон одного із будинків у центрі Львова. Фото: ЛМР

Сьогодні, 14 серпня, у Львові прийняли рішення щодо розширення Програми співфінансування реставрації балконів. Реставрувати балкони за кошти міста будуть не лише у пам'ятках архітектури.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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Вартість реставрації одного балкону від 100 тис. грн до 1 млн грн

За його словами, у місті є 380 тисяч балконів. З них — 372 тисяч у приватній власності. Оскільки вартість ремонту чи реставрації балкона є значною, місто допоможе також мешканцям будинків, які розташовані поза межами історичного ареалу.

"Ми розуміємо, що не кожен власник має можливість відреставрувати чи відремонтувати балкон. Бо, до прикладу, реставрація балкона у будинку-пам’ятці може коштувати від 100 тис. грн до 1 млн грн. Тому ми хочемо розширити програму реставрації", — сказав Москаленко.

Він наголосив, що в найближчі кілька днів назвуть суму, яку має оплатити власник квартири у будинку, який не є пам’яткою. А решту коштів буде оплачувати місто.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Напередодні, 13 серпня, о 23:00 у Львові на вул. Під Дубом, 2 разом із чоловіком обвалився балкон. На момент прибуття карети швидкої допомоги чоловік ще був живий, але о 4:00 ранку сьогодні повідомили, що чоловік отримав травми несумісні з життям. Чоловік помер у лікарні.

Також, ми писали, що у Львові наприкінці липня в будинку на вул. Джерельній, 43 обвалився балкон. Як зазначили в мерії, ніхто з людей не постраждав.