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Во Львове загорелся грузовик — пылали мешки с углем

26 октября 2024 10:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове 25 октября загорелся грузовик с углем, пожар ликвидировали
Тушение пожара. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в пятницу, 25 октября, произошел пожар. На одной из улиц загорелся грузовик, в котором находились мешки с углем.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области в Facebook.

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Пожар во Львове 25 октября

Вчера в полдень к спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове по улице Пимоненко — там загорелась фура, загруженная мешками с углем.

"Благодаря скорейшей работе спасателей пожар удалось ликвидировать уже в 14:04", — говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пламя уничтожило около 5 квадратных метров угля, но благодаря своевременной ликвидации удалось предотвратить больших убытков и распространения огня на другую часть груза.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, 23 октября во Львове трамвай совершил наезд на женщину, она в реанимации. Полиция установила, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В горсовете Львова заявили, что перед сменой водителя проверяли на алкотестере и он был трезв.

пожар спасатели ГСЧС уголь Львов

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