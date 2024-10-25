У міськраді Львова перевіряють, чи був водій трамвая п'яним

Місце інциденту. Фото: Нацполіція

У Львові у середу, 23 жовтня, трамвай здійснив наїзд на жінку. Під час службової перевірки з'ясували, що на зміну водій прийшов тверезим.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Перед роботою всі водії трамваїв щодня проходять алкотестер, що фіксують камери відеоспостереження.

"На момент виходу на зміну, о 14:00 год, водій був тверезий. Відтак, припускають, що алкоголь міг вживати під час своєї обідньої перерви, між 17:00 та 18:00 год", — йдеться у повідомленні.

У міській раді розповіли, що водій працює на підприємстві три роки. В червні під час щорічного медичного огляду було встановлено, що наркотичних речовин він не вживав.

Тому там закликали дочекатися всіх експертиз і висновків правоохоронців стосовно цього випадку.

Місце аварії. Фото: Нацполіція

Відомо, що постраждала внаслідок наїзду трамвая перебуває у реанімації, водія затримано.

Нагадаємо, 23 жовтня о 18:05 год на вул. Княгині Ольги на перехресті з вул. Бойчука, трамвай №3 здійснив зіткнення з жінкою, що переходила пішохідний перехід.

Відомо, що разом з постраждалою перебував її дворічний онук, він не постраждав. Поліція встановила, що на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Також ми писали, що у Львові із салону трамвая випала жінка, водія судили.