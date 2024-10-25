У міськраді Львова перевіряють, чи був водій трамвая п'яним

У Садового з'ясовують, чому у Львові трамвай наїхав на жінку
У Львові у середу, 23 жовтня, трамвай здійснив наїзд на жінку. Під час службової перевірки з'ясували, що на зміну водій прийшов тверезим.
Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
Трамвай наїхав на жінку
Перед роботою всі водії трамваїв щодня проходять алкотестер, що фіксують камери відеоспостереження.
"На момент виходу на зміну, о 14:00 год, водій був тверезий. Відтак, припускають, що алкоголь міг вживати під час своєї обідньої перерви, між 17:00 та 18:00 год", — йдеться у повідомленні.
У міській раді розповіли, що водій працює на підприємстві три роки. В червні під час щорічного медичного огляду було встановлено, що наркотичних речовин він не вживав.
Тому там закликали дочекатися всіх експертиз і висновків правоохоронців стосовно цього випадку.
Відомо, що постраждала внаслідок наїзду трамвая перебуває у реанімації, водія затримано.
Нагадаємо, 23 жовтня о 18:05 год на вул. Княгині Ольги на перехресті з вул. Бойчука, трамвай №3 здійснив зіткнення з жінкою, що переходила пішохідний перехід.
Відомо, що разом з постраждалою перебував її дворічний онук, він не постраждав. Поліція встановила, що на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Також ми писали, що у Львові із салону трамвая випала жінка, водія судили.
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