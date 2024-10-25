В горсовете Львова проверяют, был ли водитель трамвая пьяным

Место инцидента. Фото: Нацполиция

Во Львове в среду, 23 октября, трамвай совершил наезд на женщину. В ходе служебной проверки выяснили, что на смену водитель пришел трезвым.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Перед работой все водители трамваев ежедневно проходят алкотестер, что фиксируют камеры видеонаблюдения.

"На момент выхода на смену, в 14:00, водитель был трезв. Следовательно, предполагают, что алкоголь мог употреблять во время своего обеденного перерыва, между 17:00 и 18:00", — говорится в сообщении.

В городском совете рассказали, что водитель работает на предприятии три года. В июне во время ежегодного медицинского осмотра было установлено, что наркотические вещества он не употреблял.

Поэтому там призывали дождаться всех экспертиз и выводов правоохранителей по этому случаю.

Место аварии. Фото: Нацполиция

Известно, что пострадавшая в результате наезда трамвая находится в реанимации, водитель задержан.

Напомним, 23 октября в 18:05 на ул. Княгини Ольги на перекрестке с ул. Бойчука трамвай №3 совершил столкновение с женщиной, которая шла по пешеходному переходу.

Известно, что вместе с пострадавшей находился ее двухлетний внук, он не пострадал. Полиция установила, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Также мы писали, что во Львове из салона трамвая выпала женщина, водителя судили.