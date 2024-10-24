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На Львівщині викрили лікарку, яка за гроші призначала інвалідність

24 жовтня 2024 20:14
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
За гроші обіцяла інвалідність — на Львівщині викрили лікаря
Слідчі дії. Фото: пресслужба поліції Львівської області
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові правоохоронці викрили 73-річну лікарку-алерголога однієї з комунальних лікарень, яка вимагала три тисячі доларів у пацієнта. Вона обіцяла вплинути на рішення медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у четвер, 24 жовтня.

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23 жовтня, під час санкціонованого обшуку в робочому кабінеті лікарки, правоохоронці виявили та вилучили 3 тисячі доларів, отриманих від пацієнта, а також значну суму в різних валютах: 1600 євро, 51,5 тисячі доларів і 47 тисяч гривень. Окрім грошей, у кабінеті було знайдено документи, чорнові записи та інші речові докази. 

Правоохоронці планують повідомити лікарці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Згідно з санкцією статті, лікарці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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поліція Львівська область лікарі інвалідність Львів

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