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Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

24 октября 2024 20:14
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
За деньги обещала инвалидность — во Львовской области разоблачили врача
Следственные действия. Фото: пресс-служба полиции Львовской области
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове правоохранители разоблачили 73-летнего врача-аллерголога одной из коммунальных больниц, которая требовала три тысячи долларов у пациента. Она обещала повлиять на решение медико-социальной экспертной комиссии по назначению третьей группы инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в четверг, 24 октября.

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23 октября, во время санкционированного обыска в рабочем кабинете врача, правоохранители обнаружили и изъяли 3 тысячи долларов, полученных от пациента, а также значительную сумму в разных валютах: 1600 евро, 51,5 тысячи долларов и 47 тысяч гривен. Кроме денег, в кабинете были найдены документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Правоохранители планируют сообщить врачу о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи, врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что во Львове из салона трамвая выпала женщина. Суд назначил водителю год ограничения свободы с запретом на вождение.

А во Львовской области во время сильного ветра дерево упало на электропоезд. Пассажиров с резаными травмами забрала скорая.

полиция Львовская область врачи инвалидность Львов

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