За деньги обещала инвалидность — во Львовской области разоблачили врача

Следственные действия. Фото: пресс-служба полиции Львовской области

Во Львове правоохранители разоблачили 73-летнего врача-аллерголога одной из коммунальных больниц, которая требовала три тысячи долларов у пациента. Она обещала повлиять на решение медико-социальной экспертной комиссии по назначению третьей группы инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в четверг, 24 октября.

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23 октября, во время санкционированного обыска в рабочем кабинете врача, правоохранители обнаружили и изъяли 3 тысячи долларов, полученных от пациента, а также значительную сумму в разных валютах: 1600 евро, 51,5 тысячи долларов и 47 тысяч гривен. Кроме денег, в кабинете были найдены документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Правоохранители планируют сообщить врачу о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи, врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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