У Львові 25 жовтня загорілася вантажівка з вугіллям, пожежу ліквідували

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

У Львові у п'ятницю, 25 жовтня, сталася пожежа. На одній з вулиць загорілася вантажівка, в якій були мішки з вугіллям.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області у Facebook.

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Пожежа у Львові 25 жовтня

Вчора опівдні до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Пимоненка — там загорілася фура, завантажена мішками з вугіллям.

"Завдяки швидкій роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати вже о 14:04", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС розповіли, що полум'я знищило близько 5 квадратних метрів вугілля, але завдяки вчасній ліквідації вдалося запобігти подальшим збиткам і поширенню вогню на іншу частину вантажу.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, 23 жовтня у Львові трамвай здійснив наїзд на жінку, вона у реанімації. Поліція встановила, що на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

У міськраді Львова заявили, що перед зміною водія перевіряли на алкотестері і він був тверезий.