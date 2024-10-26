У Львові 25 жовтня загорілася вантажівка з вугіллям, пожежу ліквідували

У Львові загорілася вантажівка — палали мішки з вугіллям
У Львові у п'ятницю, 25 жовтня, сталася пожежа. На одній з вулиць загорілася вантажівка, в якій були мішки з вугіллям.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області у Facebook.
Пожежа у Львові 25 жовтня
Вчора опівдні до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Пимоненка — там загорілася фура, завантажена мішками з вугіллям.
"Завдяки швидкій роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати вже о 14:04", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС розповіли, що полум'я знищило близько 5 квадратних метрів вугілля, але завдяки вчасній ліквідації вдалося запобігти подальшим збиткам і поширенню вогню на іншу частину вантажу.
Нагадаємо, 23 жовтня у Львові трамвай здійснив наїзд на жінку, вона у реанімації. Поліція встановила, що на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
У міськраді Львова заявили, що перед зміною водія перевіряли на алкотестері і він був тверезий.
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