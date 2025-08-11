Во Львове заложили капсулу на месте будущего пространства UNBROKEN Art Мастерская

Во Львове заложили капсулу на месте будущего UNBROKEN Art — фото
Во Львове в понедельник, 11 августа, заложили капсулу на месте будущего уникального пространства "Мастерская". Речь идет о UNBROKEN Art.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Капсула на месте будущего UNBROKEN Art
В будущем уникальном пространстве "Мастерская" искусство будет помогать работать с травмой, восстанавливать внутренние силы, строить новые связи между людьми и находить новые смыслы жизни.
Проект входит в экосистему человечности UNBROKEN и реализуется при поддержке города-побратима Фрайбург, Германия.
"Мастерская" является безопасным пространством UNBROKEN Art для психологического восстановления и коммуникации гражданских, военных, ветеранов и всех, кого коснулась война.
С помощью арт-практик и арт-терапии посетители смогут получить поддержку, проработать пережитую травму и постепенно восстановить свое психологическое состояние.
В восстановленном здании бывшей котельной обустроят новое общественное арт-пространство. Помещение, которое долгое время не использовалось, получит вторую жизнь.
