Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове заложили капсулу на месте будущего UNBROKEN Art — фото

Во Львове заложили капсулу на месте будущего UNBROKEN Art — фото

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 16:35
Во Львове заложили капсулу на месте будущего пространства UNBROKEN Art Мастерская
Закладка капсулы. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 11 августа, заложили капсулу на месте будущего уникального пространства "Мастерская". Речь идет о UNBROKEN Art.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Капсула на месте будущего UNBROKEN Art

В будущем уникальном пространстве "Мастерская" искусство будет помогать работать с травмой, восстанавливать внутренние силы, строить новые связи между людьми и находить новые смыслы жизни.

Капсула на місці майбутнього UNBROKEN Art
Будущее уникальное пространство "Мастерская". Фото: Новини.LIVE
У Львові заклали капсулу
Закладка капсулы. Фото: Новини.LIVE

Проект входит в экосистему человечности UNBROKEN и реализуется при поддержке города-побратима Фрайбург, Германия.

Унікальний простір Майстерня
Во Львове заложили капсулу на месте будущего UNBROKEN Art. Фото: Новини.LIVE

"Мастерская" является безопасным пространством UNBROKEN Art для психологического восстановления и коммуникации гражданских, военных, ветеранов и всех, кого коснулась война.

У Львові заклали капсулу 11 серпня
Священник на месте закладки капсулы. Фото: Новини.LIVE
UNBROKEN Art у Львові
Закладка капсулы. Фото: Новини.LIVE

С помощью арт-практик и арт-терапии посетители смогут получить поддержку, проработать пережитую травму и постепенно восстановить свое психологическое состояние.

Місце, де буде UNBROKEN Art
Бывшая котельная. Фото: Новини.LIVE
У Львові збудують UNBROKEN Art
Проект строительства. Фото: Новини.LIVE

В восстановленном здании бывшей котельной обустроят новое общественное арт-пространство. Помещение, которое долгое время не использовалось, получит вторую жизнь.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый ответил на критику тех, кто танцует, радуется и участвует в культурных мероприятиях во время полномасштабной войны.

Ранее Садовый посетил украинских воинов на Донецком направлении. Они получили помощь на общую сумму почти 9 млн гривен.

война Львов строительство жизнь травма
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации