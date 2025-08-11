Во Львове заложили капсулу на месте будущего пространства UNBROKEN Art Мастерская

Закладка капсулы. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 11 августа, заложили капсулу на месте будущего уникального пространства "Мастерская". Речь идет о UNBROKEN Art.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Капсула на месте будущего UNBROKEN Art

В будущем уникальном пространстве "Мастерская" искусство будет помогать работать с травмой, восстанавливать внутренние силы, строить новые связи между людьми и находить новые смыслы жизни.

Будущее уникальное пространство "Мастерская". Фото: Новини.LIVE

Закладка капсулы. Фото: Новини.LIVE

Проект входит в экосистему человечности UNBROKEN и реализуется при поддержке города-побратима Фрайбург, Германия.

Во Львове заложили капсулу на месте будущего UNBROKEN Art. Фото: Новини.LIVE

"Мастерская" является безопасным пространством UNBROKEN Art для психологического восстановления и коммуникации гражданских, военных, ветеранов и всех, кого коснулась война.

Священник на месте закладки капсулы. Фото: Новини.LIVE

Закладка капсулы. Фото: Новини.LIVE

С помощью арт-практик и арт-терапии посетители смогут получить поддержку, проработать пережитую травму и постепенно восстановить свое психологическое состояние.

Бывшая котельная. Фото: Новини.LIVE

Проект строительства. Фото: Новини.LIVE

В восстановленном здании бывшей котельной обустроят новое общественное арт-пространство. Помещение, которое долгое время не использовалось, получит вторую жизнь.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый ответил на критику тех, кто танцует, радуется и участвует в культурных мероприятиях во время полномасштабной войны.

Ранее Садовый посетил украинских воинов на Донецком направлении. Они получили помощь на общую сумму почти 9 млн гривен.