У Львові заклали капсулу на місці майбутнього простору UNBROKEN Art Майстерня

Закладання капсули. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 11 серпня, заклали капсулу на місці майбутнього унікального простору "Майстерня". Йдеться про UNBROKEN Art.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Капсула на місці майбутнього UNBROKEN Art

У майбутньому унікальному просторі "Майстерня" мистецтво буде допомагати працювати з травмою, відновлювати внутрішні сили, будувати нові звʼязки між людьми та знаходити нові сенси життя.

Майбутній унікальний простір "Майстерня". Фото: Новини.LIVE

Закладання капсули. Фото: Новини.LIVE

Проєкт входить до екосистеми людяності UNBROKEN та реалізується за підтримки міста-побратима Фрайбург, Німеччина.

У Львові заклали капсулу на місці майбутнього UNBROKEN Art. Фото: Новини.LIVE

"Майстерня" є безпечним простором UNBROKEN Art для психологічного відновлення та комунікації цивільних, військових, ветеранів та всіх, кого торкнулася війна.

Священник на місці закладенні капсули. Фото: Новини.LIVE

Закладення капсули. Фото: Новини.LIVE

За допомогою артпрактик і арттерапії відвідувачі зможуть отримати підтримку, опрацювати пережиту травму та поступово відновити свій психологічний стан.

Колишня котельня. Фото: Новини.LIVE

Проєкт будівництва. Фото: Новини.LIVE

У відновленій будівлі колишньої котельні облаштують новий громадський артпростір. Приміщення, яке тривалий час не використовувалося, отримає друге життя.

