Головна Львів У Львові заклали капсулу на місці майбутнього UNBROKEN Art — фото

У Львові заклали капсулу на місці майбутнього UNBROKEN Art — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:35
У Львові заклали капсулу на місці майбутнього простору UNBROKEN Art Майстерня
Закладання капсули. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 11 серпня, заклали капсулу на місці майбутнього унікального простору "Майстерня". Йдеться про UNBROKEN Art.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Капсула на місці майбутнього UNBROKEN Art

У майбутньому унікальному просторі "Майстерня" мистецтво буде допомагати працювати з травмою, відновлювати внутрішні сили, будувати нові звʼязки між людьми та знаходити нові сенси життя.

Капсула на місці майбутнього UNBROKEN Art
Майбутній унікальний простір "Майстерня". Фото: Новини.LIVE
У Львові заклали капсулу
Закладання капсули. Фото: Новини.LIVE

Проєкт входить до екосистеми людяності UNBROKEN та реалізується за підтримки міста-побратима Фрайбург, Німеччина.

Унікальний простір Майстерня
У Львові заклали капсулу на місці майбутнього UNBROKEN Art. Фото: Новини.LIVE

"Майстерня" є безпечним простором UNBROKEN Art для психологічного відновлення та комунікації цивільних, військових, ветеранів та всіх, кого торкнулася війна.

У Львові заклали капсулу 11 серпня
Священник на місці закладенні капсули. Фото: Новини.LIVE
UNBROKEN Art у Львові
Закладення капсули. Фото: Новини.LIVE

За допомогою артпрактик і арттерапії відвідувачі зможуть отримати підтримку, опрацювати пережиту травму та поступово відновити свій психологічний стан.

Місце, де буде UNBROKEN Art
Колишня котельня. Фото: Новини.LIVE
У Львові збудують UNBROKEN Art
Проєкт будівництва. Фото: Новини.LIVE

У відновленій будівлі колишньої котельні облаштують новий громадський артпростір. Приміщення, яке тривалий час не використовувалося, отримає друге життя.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий відповів на критику тих, хто танцює, радіє та бере участь у культурних заходах під час повномасштабної війни.

Раніше Садовий відвідав українських воїнів на Донецькому напрямку. Вони отримали допомогу на загальну суму майже 9 млн гривень.

війна Львів будівництво життя травма
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
