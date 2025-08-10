Садовий: під час війни можна і треба святкувати

Мер Львова Андрій Садовий з молоддю. Фото: допис Садового у Telegram

У Львові під час святкування Дня молоді мер Андрій Садовий виступив проти критики тих, хто танцює, радіє та бере участь у культурних заходах, навіть у час війни. Він наголосив, що радість і традиції є важливою частиною української ідентичності та не повинні ставати табу. За словами міського голови, ворог прагне позбавити українців не лише держави, а й здатності жити наперекір обставинам.

Про це мер Львова Андрій Садовий написав у власному Telegram-каналі.

Допис Садового у Telegram. Фото: скріншот

"Табу на радість" під час війни

"Сьогодні в Україні з’явилося нове табу — на радість. Святкувати стало "неетично". Можна матюкатися, ображати, знецінювати, брехати, але тільки не радіти. Такі реалії війни", — зазначив мер Львова.

Він розповів, що під час візиту до Шевченківського гаю побачив, як молоді люди танцюють Дриґ.

"Майже всі — дівчата. Хлопців мало, а ті, що є, здебільшого неповнолітні. Бо сьогодні святкувати можуть не всі. Хтось на фронті. Хтось віддав життя. Хтось ховається. Але є ті, хто через вік чи інші причини не є військовозобов’язаними. Вони залишаються тут і творять цю країну на своєму місці також", — додав він.

Садовий зауважив, що коментарі під відео цього свята рясніли обуренням, а критика переважно лунала від тих, хто перебуває за межами України або не показує свого обличчя.

"Читаю і думаю про страх, у який нас хочуть загнати невігласи, вороги і просто глупі люди, які з розвитком соцмереж отримали аудиторію, а часом і популярність", — наголосив він.

Радість як елемент національної ідентичності

Мер підкреслив, що ворог хоче знищити не лише українську державність, а й усе, що формує відчуття нації: людей, традиції, здатність передавати їх далі.

"І не всі наші традиції про війну, кров і сльози. Є й радість, свята, вміння жити наперекір обставинам. Соромитися цього — означає грати за сценарієм ворога", — зазначив він.

Садовий підсумував, що молодь, яка залишилася в Україні, — це найкращі представники нації.

"Вони вчаться, воюють, працюють, творять і живуть. Не треба їх "скасовувати"!", — закликав мер Львова.

