Головна Львів Скандал у День Молоді — заява Садового про веселощі під час війни

Скандал у День Молоді — заява Садового про веселощі під час війни

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 23:40
Садовий: під час війни можна і треба святкувати
Мер Львова Андрій Садовий з молоддю. Фото: допис Садового у Telegram

У Львові під час святкування Дня молоді мер Андрій Садовий виступив проти критики тих, хто танцює, радіє та бере участь у культурних заходах, навіть у час війни. Він наголосив, що радість і традиції є важливою частиною української ідентичності та не повинні ставати табу. За словами міського голови, ворог прагне позбавити українців не лише держави, а й здатності жити наперекір обставинам.

Про це мер Львова Андрій Садовий написав у власному Telegram-каналі.

Читайте також:
Скандал у День Молоді — заява Садового про веселощі під час війни - фото 1
Допис Садового у Telegram. Фото: скріншот

"Табу на радість" під час війни

"Сьогодні в Україні з’явилося нове табу — на радість. Святкувати стало "неетично". Можна матюкатися, ображати, знецінювати, брехати, але тільки не радіти. Такі реалії війни", — зазначив мер Львова.

Він розповів, що під час візиту до Шевченківського гаю побачив, як молоді люди танцюють Дриґ.

"Майже всі — дівчата. Хлопців мало, а ті, що є, здебільшого неповнолітні. Бо сьогодні святкувати можуть не всі. Хтось на фронті. Хтось віддав життя. Хтось ховається. Але є ті, хто через вік чи інші причини не є військовозобов’язаними. Вони залишаються тут і творять цю країну на своєму місці також", — додав він.

Садовий зауважив, що коментарі під відео цього свята рясніли обуренням, а критика переважно лунала від тих, хто перебуває за межами України або не показує свого обличчя.

"Читаю і думаю про страх, у який нас хочуть загнати невігласи, вороги і просто глупі люди, які з розвитком соцмереж отримали аудиторію, а часом і популярність", — наголосив він.

Радість як елемент національної ідентичності

Мер підкреслив, що ворог хоче знищити не лише українську державність, а й усе, що формує відчуття нації: людей, традиції, здатність передавати їх далі.

"І не всі наші традиції про війну, кров і сльози. Є й радість, свята, вміння жити наперекір обставинам. Соромитися цього — означає грати за сценарієм ворога", — зазначив він.

Садовий підсумував, що молодь, яка залишилася в Україні, — це найкращі представники нації.

"Вони вчаться, воюють, працюють, творять і живуть. Не треба їх "скасовувати"!", — закликав мер Львова.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий побував на позиціях українських військових на Донецькому напрямку. Захисники трьох бригад отримали від міської ради допомогу на суму 8,6 млн гривень.

Раніше ми також інформували, що у Львові планують звести окремий житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб, щоб вони мали постійне житло. Наразі значна частина переселенців продовжує мешкати у приміщеннях, призначених лише для тимчасового проживання.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
