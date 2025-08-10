Садовий: під час війни можна і треба святкувати

Мэр Львова Андрей Садовый с молодежью. Фото: сообщение Садового в Telegram

Во Львове во время празднования Дня молодежи мэр Андрей Садовый выступил против критики тех, кто танцует, радуется и участвует в культурных мероприятиях, даже во время войны. Он отметил, что радость и традиции являются важной частью украинской идентичности и не должны становиться табу. По словам городского головы, враг стремится лишить украинцев не только государства, но и способности жить наперекор обстоятельствам.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый написал в собственном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Садового в Telegram. Фото: скриншот

"Табу на радость" во время войны

"Сегодня в Украине появилось новое табу - на радость. Праздновать стало "неэтично". Можно материться, оскорблять, обесценивать, врать, но только не радоваться. Такие реалии войны", — отметил мэр Львова.

Он рассказал, что во время визита в Шевченковский гай увидел, как молодые люди танцуют Дриг.

"Почти все — девушки. Парней мало, а те, что есть, в основном несовершеннолетние. Потому что сегодня праздновать могут не все. Кто-то на фронте. Кто-то отдал жизнь. Кто-то прячется. Но есть те, кто в силу возраста или других причин не являются военнообязанными. Они остаются здесь и творят эту страну на своем месте также", — добавил он.

Садовый отметил, что комментарии под видео этого праздника пестрели возмущением, а критика в основном звучала от тех, кто находится за пределами Украины или не показывает своего лица.

"Читаю и думаю о страхе, в который нас хотят загнать невежды, враги и просто глупые люди, которые с развитием соцсетей получили аудиторию, а порой и популярность", — подчеркнул он.

Радость как элемент национальной идентичности

Мэр подчеркнул, что враг хочет уничтожить не только украинскую государственность, но и все, что формирует ощущение нации: людей, традиции, способность передавать их дальше.

"И не все наши традиции о войне, крови и слезах. Есть и радость, праздники, умение жить наперекор обстоятельствам. Стыдиться этого - значит играть по сценарию врага", - отметил он.

Садовый подытожил, что молодежь, которая осталась в Украине, - это лучшие представители нации.

"Они учатся, воюют, работают, творят и живут. Не надо их "отменять"!", - призвал мэр Львова.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый побывал на позициях украинских военных на Донецком направлении. Защитники трех бригад получили от городского совета помощь на сумму 8,6 млн гривен.

Ранее мы также информировали, что во Львове планируют возвести отдельный жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц, чтобы они имели постоянное жилье. Сейчас значительная часть переселенцев продолжает жить в помещениях, предназначенных только для временного проживания.