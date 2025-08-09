Відео
Головна Львів Садовий показав святкування напередодні Дня молоді — фото

Садовий показав святкування напередодні Дня молоді — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:47
Садовий: День молоді у Львові присвятили захисникам України
Вручення премії "Сміливі". Фото: допис Садового у Telegram.

У Львові День молоді цього року присвятили тим, хто тримає Україну — військовим, ветеранам, волонтерам та активістам. У дворику Ратуші відбулося вручення премії "Сміливі" та нової спеціальної відзнаки для тих, хто робить місто і країну сильнішими. Мер Андрій Садовий підкреслив, що саме завдяки такій молоді Україна вистоїть.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Садовий вручив премії "Сміливі" молодим героям Львова - фото 1
Допис Садового у Telegram. Фото: скріншот

Садовий: ми вистоїмо, бо маємо таку молодь

Андрій Садовий повідомив, що День молоді у Львові цього року присвятили захисникам та активним громадянам, які своєю роботою змінюють країну навіть у найважчі часи.

"Сьогодні у дворику Ратуші ми вчетверте вручили премію "Сміливі" — відзнаку для молодих військових, ветеранів і волонтерів, які змінюють країну навіть у найважчі часи", — зазначив мер.

Садовий показав святкування напередодні Дня молоді — фото - фото 2
Вручення премії "Сміливі". Фото: допис Садового у Telegram.

Цьогоріч, коли Львів має статус Молодіжної столиці Європи, також заснували спеціальну відзнаку для тих, хто щоденною працею робить місто і державу сильнішими — у науці, медицині, службі та громадській діяльності.

"Щойно повернувся зі Сходу і ще більше переконаний: ми вистоїмо, бо маємо таку молодь. Ви надихаєте і даєте силу щодня. Дякую кожному й кожній за вашу відвагу і любов до України. Слава Україні!", — підкреслив Садовий.

Садовий показав святкування напередодні Дня молоді — фото - фото 3
Вручення премії "Сміливі". Фото: допис Садового у Telegram.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий побував на позиціях захисників на Донецькому напрямку. Воїни трьох бригад отримали від міської ради військову допомогу на загальну суму 8,6 млн гривень.

У понеділок, 4 серпня, у Львові стався сильний вибух у приміщенні одного з готелів. Згодом з’ясувалося, що причиною інциденту стала детонація акумулятора електроскутера, яка спричинила пожежу.

Львів премія День молоді Андрій Садовий волонтери
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
