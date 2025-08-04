Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Вибух у готелі Львова — у поліції назвали причину

Вибух у готелі Львова — у поліції назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 22:41
Вибух у львівському готелі 4 серпня - яка причина
Наслідки пожежі у готелі Львова. Фото: поліція Львівської області

У понеділок, 4 серпня, у Львові пролунав потужний вибух в одному з готелів. Як з'ясувалось, це здетонувала батарея електроскутера, що потім стало причиною пожежі.

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Вибух у готелі Львова — у поліції назвали причину - фото 1
Пост поліції. Фото: скриншот

Яка причина пожежі у львівському готелі

Інцидент трапився близько 12:30. До поліції надійшло повідомлення про загоряння в дев’ятиповерховій будівлі готелю. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, яким вдалося локалізувати та загасити вогонь.

Внаслідок пожежі постраждали шестеро осіб: четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє 14-річних братів. Усі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Слідчі встановили, що в одному з номерів готелю мешкав 25-річний працівник кур’єрської служби. У приміщенні він заряджав акумулятор до свого електроскутера, який використовував у роботі. Саме цей акумулятор, за попередніми даними експертів, і вибухнув, спричинивши пожежу. Чоловік також зазнав опіків і нині перебуває в лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 КК України — порушення вимог пожежної безпеки. За це передбачено до трьох років позбавлення волі. Розслідування триває.

Вибух у готелі Львова — у поліції назвали причину - фото 2
Наслідки пожежі у готелі Львова. Фото: поліція Львівської області
Вибух у готелі Львова — у поліції назвали причину - фото 3
Поліція на місці вибуху. Фото: поліція Львівської області

Який стан постраждалих від вибуху

Медики повідомляють, що стан двох пацієнтів, які постраждали внаслідок пожежі у львівському готелі "Власта", оцінюється як стабільний. Їм надається вся необхідна медична допомога.

За словами Сергія Іщука, завідувача відділення невідкладної допомоги Першого медоб’єднання Львова, обидва пацієнти були госпіталізовані до лікарень цього закладу. У жінки діагностували отруєння чадним газом. Чоловік, 25-річний працівник кур’єрської служби, отримав опіки дихальних шляхів та поверхні тіла.

Раніше стало відомо, що із задимленої будівлі у Львові вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей у рятувальних пристроях. Шість людей госпіталізували до медичних закладів Львова.  

Нагадаємо, що у ніч на сьогодні, 4 серпня, на Одещині сталася пожежа в квартирі.

Львів пожежа вибух поліція готелі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації