Вибух у львівському готелі 4 серпня - яка причина

Наслідки пожежі у готелі Львова. Фото: поліція Львівської області

У понеділок, 4 серпня, у Львові пролунав потужний вибух в одному з готелів. Як з'ясувалось, це здетонувала батарея електроскутера, що потім стало причиною пожежі.

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

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Пост поліції. Фото: скриншот

Яка причина пожежі у львівському готелі

Інцидент трапився близько 12:30. До поліції надійшло повідомлення про загоряння в дев’ятиповерховій будівлі готелю. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, яким вдалося локалізувати та загасити вогонь.

Внаслідок пожежі постраждали шестеро осіб: четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє 14-річних братів. Усі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Слідчі встановили, що в одному з номерів готелю мешкав 25-річний працівник кур’єрської служби. У приміщенні він заряджав акумулятор до свого електроскутера, який використовував у роботі. Саме цей акумулятор, за попередніми даними експертів, і вибухнув, спричинивши пожежу. Чоловік також зазнав опіків і нині перебуває в лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 КК України — порушення вимог пожежної безпеки. За це передбачено до трьох років позбавлення волі. Розслідування триває.

Наслідки пожежі у готелі Львова. Фото: поліція Львівської області

Поліція на місці вибуху. Фото: поліція Львівської області

Який стан постраждалих від вибуху

Медики повідомляють, що стан двох пацієнтів, які постраждали внаслідок пожежі у львівському готелі "Власта", оцінюється як стабільний. Їм надається вся необхідна медична допомога.

За словами Сергія Іщука, завідувача відділення невідкладної допомоги Першого медоб’єднання Львова, обидва пацієнти були госпіталізовані до лікарень цього закладу. У жінки діагностували отруєння чадним газом. Чоловік, 25-річний працівник кур’єрської служби, отримав опіки дихальних шляхів та поверхні тіла.

Раніше стало відомо, що із задимленої будівлі у Львові вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей у рятувальних пристроях. Шість людей госпіталізували до медичних закладів Львова.

Нагадаємо, що у ніч на сьогодні, 4 серпня, на Одещині сталася пожежа в квартирі.