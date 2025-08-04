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Главная Львов Взрыв в гостинице Львова — в полиции назвали причину

Взрыв в гостинице Львова — в полиции назвали причину

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 22:41
Взрыв во львовской гостинице 4 августа - какова причина
Последствия пожара в гостинице Львова. Фото: полиция Львовской области

В понедельник, 4 августа, во Львове прогремел мощный взрыв в одном из отелей. Как выяснилось, это сдетонировала батарея электроскутера, что потом стало причиной пожара.

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

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Взрыв в гостинице Львова — в полиции назвали причину - фото 1
Пост полиции. Фото: скриншот

Какова причина пожара во львовском отеле

Инцидент произошел около 12:30. В полицию поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном здании отеля. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которым удалось локализовать и потушить огонь.

В результате пожара пострадали шесть человек: четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и двое 14-летних братьев. Все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Следователи установили, что в одном из номеров отеля жил 25-летний работник курьерской службы. В помещении он заряжал аккумулятор к своему электроскутеру, который использовал в работе. Именно этот аккумулятор, по предварительным данным экспертов, и взорвался, вызвав пожар. Мужчина также получил ожоги и сейчас находится в больнице.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК Украины — нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрено до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Взрыв в гостинице Львова — в полиции назвали причину - фото 2
Последствия пожара в гостинице Львова. Фото: полиция Львовской области
Взрыв в гостинице Львова — в полиции назвали причину - фото 3
Полиция на месте взрыва. Фото: полиция Львовской области

Каково состояние пострадавших от взрыва

Медики сообщают, что состояние двух пациентов, пострадавших в результате пожара во львовском отеле "Власта", оценивается как стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам Сергея Ищука, заведующего отделением неотложной помощи Первого медобъединения Львова, оба пациента были госпитализированы в больницы этого учреждения. У женщины диагностировали отравление угарным газом. Мужчина, 25-летний работник курьерской службы, получил ожоги дыхательных путей и поверхности тела.

Ранее стало известно, что из задымленного здания во Львове пожарные вывели на свежий воздух 11 человек в спасательных устройствах. Шесть человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Напомним, что в ночь на сегодня, 4 августа, в Одесской области произошел пожар в квартире.

Львов пожар взрыв полиция гостиницы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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