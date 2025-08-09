Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый показал празднование накануне Дня молодежи — фото

Садовый показал празднование накануне Дня молодежи — фото

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 18:47
Садовый: День молодежи во Львове посвятили защитникам Украины
Вручение премии "Смелые". Фото: сообщение Садового в Telegram.

Во Львове День молодежи в этом году посвятили тем, кто держит Украину — военным, ветеранам, волонтерам и активистам. Во дворике Ратуши состоялось вручение премии "Смелые" и новой специальной награды для тех, кто делает город и страну сильнее. Мэр Андрей Садовый подчеркнул, что именно благодаря такой молодежи Украина выстоит.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

Реклама
Читайте также:
Садовий вручив премії "Сміливі" молодим героям Львова - фото 1
Сообщение Садового в Telegram. Фото: скриншот

Садовый: мы выстоим, потому что имеем такую молодежь

Андрей Садовый сообщил, что День молодежи во Львове в этом году посвятили защитникам и активным гражданам, которые своей работой меняют страну даже в самые тяжелые времена.

"Сегодня во дворике Ратуши мы в четвертый раз вручили премию "Смелые" - награду для молодых военных, ветеранов и волонтеров, которые меняют страну даже в самые тяжелые времена", — отметил мэр.

Садовый показал празднование накануне Дня молодежи — фото - фото 2
Вручение премии "Смелые". Фото: сообщение Садового в Telegram.

В этом году, когда Львов имеет статус Молодежной столицы Европы, также учредили специальную награду для тех, кто ежедневным трудом делает город и государство сильнее — в науке, медицине, службе и общественной деятельности.

"Только что вернулся с Востока и еще больше убежден: мы выстоим, потому что имеем такую молодежь. Вы вдохновляете и даете силу каждый день. Спасибо каждому и каждой за вашу отвагу и любовь к Украине. Слава Украине!", — подчеркнул Садовый.

Садовый показал празднование накануне Дня молодежи — фото - фото 3
Вручение премии "Смелые". Фото: сообщение Садового в Telegram.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый побывал на позициях защитников на Донецком направлении. Воины трех бригад получили от городского совета военную помощь на общую сумму 8,6 млн гривен.

В понедельник, 4 августа, во Львове произошел сильный взрыв в помещении одного из отелей. Впоследствии выяснилось, что причиной инцидента стала детонация аккумулятора электроскутера, которая вызвала пожар.

Львов премия День молодежи Андрей Садовый волонтеры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации