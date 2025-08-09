Садовый: День молодежи во Львове посвятили защитникам Украины

Вручение премии "Смелые". Фото: сообщение Садового в Telegram.

Во Львове День молодежи в этом году посвятили тем, кто держит Украину — военным, ветеранам, волонтерам и активистам. Во дворике Ратуши состоялось вручение премии "Смелые" и новой специальной награды для тех, кто делает город и страну сильнее. Мэр Андрей Садовый подчеркнул, что именно благодаря такой молодежи Украина выстоит.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый: мы выстоим, потому что имеем такую молодежь

Андрей Садовый сообщил, что День молодежи во Львове в этом году посвятили защитникам и активным гражданам, которые своей работой меняют страну даже в самые тяжелые времена.

"Сегодня во дворике Ратуши мы в четвертый раз вручили премию "Смелые" - награду для молодых военных, ветеранов и волонтеров, которые меняют страну даже в самые тяжелые времена", — отметил мэр.

В этом году, когда Львов имеет статус Молодежной столицы Европы, также учредили специальную награду для тех, кто ежедневным трудом делает город и государство сильнее — в науке, медицине, службе и общественной деятельности.

"Только что вернулся с Востока и еще больше убежден: мы выстоим, потому что имеем такую молодежь. Вы вдохновляете и даете силу каждый день. Спасибо каждому и каждой за вашу отвагу и любовь к Украине. Слава Украине!", — подчеркнул Садовый.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый побывал на позициях защитников на Донецком направлении. Воины трех бригад получили от городского совета военную помощь на общую сумму 8,6 млн гривен.

В понедельник, 4 августа, во Львове произошел сильный взрыв в помещении одного из отелей. Впоследствии выяснилось, что причиной инцидента стала детонация аккумулятора электроскутера, которая вызвала пожар.