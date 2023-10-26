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Во Львове задержали 54-летнего мужчину, продававшего справки МСЭК об инвалидности

26 октября 2023 11:00
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали 54-летнего мужчину, продававшего справки МСЭК об инвалидности
Обыски в доме задержанного. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Правоохранители задержали 54-летнего львовянина, который подрабатывал и продавал пенсионные удостоверения и справки МСЭК. За один пакет документов брал 500 долларов.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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"Мастерскую" по изготовлению подделок фигурант обустроил у себя дома

По данным следствия, подозреваемый во время действия военного положения способствовал в незаконном пересечении государственной границы Украины.

"За денежное вознаграждение он изготовил и в дальнейшем сбывал военнообязанным пакет фиктивных документов, который оценивал в 500 долларов США. В частности, справку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией и пенсионное удостоверение. Это давало мужчине право беспрепятственного пересечения границы. "Мастерскую" изготовление подделок фигурант обустроил у себя дома'', — говорится в сообщении.

По результатам обысков правоохранители изъяли устройство для изготовления печатей, печати, принтеры, ноутбуки и другие вещественные доказательства. Задержанному сообщили о подозрении за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подделку официальных документов.

Поддельные документы. Фото: Львовская областная прокуратура
Поддельные документы. Фото: Львовская областная прокуратура

Ему грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года и конфискацией имущества. Следователи устанавливают других причастных к схеме лиц.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области Мостиский районный суд вынес приговор руководителю поезда, который, работая проводником Укрзализныци, незаконно перевозил уклонистов за границу.

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