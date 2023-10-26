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У Львові затримали 54-річного чоловіка, який продавав довідки МСЕК про інвалідність

26 жовтня 2023 11:00
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримали 54-річного чоловіка, який продавав довідки МСЕК про інвалідність
Обшуки в будинку затриманого. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Правоохоронці затримали 54-річного львів'янина, який підробляв та продавав пенсійні посвідчення та довідки МСЕК. За один пакет документів брав 500 доларів.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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"Майстерню" з виготовлення підробок фігурант облаштував у себе вдома

За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану сприяв у незаконному перетині державного кордону України.

"За грошову винагороду він виготовив та надалі збув військовозобов’язаному пакет фіктивних документів, який оцінював в 500 доларів США. Зокрема, довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійне посвідчення. Це надавало чоловіку право безперешкодного перетину кордону. "Майстерню" з виготовлення підробок фігурант облаштував у себе вдома.​​​​​​", — йдеться у повідомленні.

За результатами проведених обшуків, правоохоронці вилучили пристрій для виготовлення печаток, печатки, принтери, ноутбуки та інші речові докази. Затриманому повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підроблення офіційних документів. 

Підроблені документи. Фото: Львівська обласна прокуратура
Підроблені документи. Фото: Львівська обласна прокуратура

Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині Мостиський районний суд виніс вирок провіднику поїзда який, працюючи провідником Укрзалізниці, незаконно перевозив ухилянтів за кордон. 

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