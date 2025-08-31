Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу

Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 21:47
Стрельба во Львове .— полиция задержала стрелка
Во Львове произошла стрельба. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Полиция задержала мужчину, который вероятно устроил стрельбу во Львове вечером 31 августа. Правоохранители выясняют обстоятельства событий.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Реклама
Читайте также:

Львовская полиция задержала стрелка

Как сообщили в полиции, сообщение о происшествии поступило около 20:20. На улице Владимира Великого произошел конфликт между тремя мужчинами. Во время спора один из участников достал пневматический пистолет и произвел по меньшей мере три выстрела в сторону других мужчин.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. До прибытия правоохранителей стрелка задержали прохожие.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Стрілянина у Львові - поліція затримала зловмисника
Задержанный стрелок. Фото: Полиция Львовской области

Напомним, накануне во Львове произошло убийство экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщалось ранее, сейчас полиция ведет расследование смерти политического деятеля. Правоохранительные органы изучают последние дни жизни Парубия, его маршрут в день гибели, а также возможна ли связь между его убийством и убийством языковеда Ирины Фарион.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации