Стрельба во Львове .— полиция задержала стрелка

Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу
Полиция задержала мужчину, который вероятно устроил стрельбу во Львове вечером 31 августа. Правоохранители выясняют обстоятельства событий.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Львовская полиция задержала стрелка
Как сообщили в полиции, сообщение о происшествии поступило около 20:20. На улице Владимира Великого произошел конфликт между тремя мужчинами. Во время спора один из участников достал пневматический пистолет и произвел по меньшей мере три выстрела в сторону других мужчин.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. До прибытия правоохранителей стрелка задержали прохожие.
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.
Напомним, накануне во Львове произошло убийство экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.
Как сообщалось ранее, сейчас полиция ведет расследование смерти политического деятеля. Правоохранительные органы изучают последние дни жизни Парубия, его маршрут в день гибели, а также возможна ли связь между его убийством и убийством языковеда Ирины Фарион.
