Стрельба во Львове .— полиция задержала стрелка

Во Львове произошла стрельба. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Полиция задержала мужчину, который вероятно устроил стрельбу во Львове вечером 31 августа. Правоохранители выясняют обстоятельства событий.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Реклама

Читайте также:

Львовская полиция задержала стрелка

Как сообщили в полиции, сообщение о происшествии поступило около 20:20. На улице Владимира Великого произошел конфликт между тремя мужчинами. Во время спора один из участников достал пневматический пистолет и произвел по меньшей мере три выстрела в сторону других мужчин.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. До прибытия правоохранителей стрелка задержали прохожие.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Задержанный стрелок. Фото: Полиция Львовской области

Напомним, накануне во Львове произошло убийство экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщалось ранее, сейчас полиция ведет расследование смерти политического деятеля. Правоохранительные органы изучают последние дни жизни Парубия, его маршрут в день гибели, а также возможна ли связь между его убийством и убийством языковеда Ирины Фарион.