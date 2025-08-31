Стрілянина у Львові — поліція затримала стрільця

У Львові відбулася стрілянина. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Поліція затримала чоловіка, який ймовірно влаштував стрілянину у Львові ввечері 31 серпня. Правоохоронці з'ясовують обставини подій.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Реклама

Читайте також:

Львівська поліція затримала стрільця

Як повідомили в поліції, повідомлення про подію надійшло близько 20:20. На вулиці Володимира Великого стався конфлікт між трьома чоловіками. Під час суперечки один з учасників дістав пневматичний пістолет і здійснив щонайменше три постріли у бік інших чоловіків.

На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. До прибуття правоохоронців стрільця затримали перехожі.

Наразі поліція проводить перевірку та встановлює всі обставини події.

Затриманий стрілець. Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, напередодні у Львові сталося вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомлялося раніше, зараз поліція веде розслідування смерті політичного діяча. Правоохоронні органи вивчають останні дні життя Парубія, його маршрут у день загибелі, а також чи можливий зв'язок між його вбивством та вбивством мовознавиці Ірини Фаріон.