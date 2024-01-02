Во Львове задержали группу лиц, которые хотели переправить мужчину за границу
Во Львове разоблачили группу лиц, которые занимались организацией незаконной переправки военнообязанных через госграницу. Они предлагали им "оформление документов" волонтера благотворительного фонда.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Незаконная переправка через госграницу
"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям Львовской области. Им инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что подозреваемые, по предварительному сговору, пообещали незаконно переправить военнообязанного мужчину через государственную границу Украины.
Для этого фигуранты способствовали внесению данных о нем в систему "Шлях" как волонтера от благотворительного фонда. Это позволяло ему право беспрепятственного пересечения границы. Правонарушители пообещали также обеспечить перевозку "клиента" через границу. Военнообязанному нужно было заплатить 4 600 долларов.
Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, суд во Львове вынес решение по делу Андрея Луки, обвиняемого в непреднамеренном убийстве на остановке транспорта. Мужчину засадили в тюрьму на четыре года и заставили уплатить штраф в размере более 500 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Сыховском районом суде Львова вынесли приговор местной бизнесвумен Юлии Опришко, обвиняемой в мошенничестве. Ей было предъявлено обвинение в том, что она взяла 3 тысячи долларов за обещание зарегистрировать человека как волонтера и включить его в систему "Шлях". Суд оштрафовал мошенницу на сумму 51 тысячу гривен.
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