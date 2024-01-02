Во Львове задержали группу лиц, которые хотели переправить мужчину за границу

Автомобили на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во Львове разоблачили группу лиц, которые занимались организацией незаконной переправки военнообязанных через госграницу. Они предлагали им "оформление документов" волонтера благотворительного фонда.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Незаконная переправка через госграницу

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям Львовской области. Им инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемые, по предварительному сговору, пообещали незаконно переправить военнообязанного мужчину через государственную границу Украины.

Для этого фигуранты способствовали внесению данных о нем в систему "Шлях" как волонтера от благотворительного фонда. Это позволяло ему право беспрепятственного пересечения границы. Правонарушители пообещали также обеспечить перевозку "клиента" через границу. Военнообязанному нужно было заплатить 4 600 долларов.

Изъяты средства. Фото: t.me/lvivoblprok

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, суд во Львове вынес решение по делу Андрея Луки, обвиняемого в непреднамеренном убийстве на остановке транспорта. Мужчину засадили в тюрьму на четыре года и заставили уплатить штраф в размере более 500 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Сыховском районом суде Львова вынесли приговор местной бизнесвумен Юлии Опришко, обвиняемой в мошенничестве. Ей было предъявлено обвинение в том, что она взяла 3 тысячи долларов за обещание зарегистрировать человека как волонтера и включить его в систему "Шлях". Суд оштрафовал мошенницу на сумму 51 тысячу гривен.