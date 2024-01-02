У Львові затримали групу осіб, які хотіли переправити чоловіка за кордон

Авто на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У Львові викрили групу осіб, які займалися організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних через держкордон. Вони пропонували їм "оформлення документів" волонтера благодійного фонду.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Незаконне переправлення через держкордон

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям Львівщини. Їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підозрювані, за попередньою змовою, пообіцяли незаконно переправити військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон України.

Для цього фігуранти сприяли внесенню даних про нього до системи "Шлях" як волонтера від благодійного фонду. Це дозволяло йому право безперешкодного перетину кордону. Правопорушники пообіцяли також забезпечити перевезення "клієнта" через кордон. Військовозобов'язаному потрібно було заплатити 4 600 доларів.

Вилучені кошти. Фото: t.me/lvivoblprok

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, суд у Львові виніс ухвалу у справі Андрія Луки, обвинуваченого в ненавмисному вбивстві на зупинці транспорту. Чоловіка засадили у в'язницю на чотири роки та змусили сплатити штраф у розмірі понад 500 тис. гривень.

Також ми писали, що у Сихівському районному суді Львова ухвалили вирок місцевій бізнесвумен Юлії Опришко, звинуваченій в шахрайстві. Їй висунули звинувачення в тому, що вона взяла 3 тисячі доларів за обіцянку зареєструвати людину як волонтера і включити її в систему "Шлях". Суд оштрафував шахрайку на суму 51 тисячу гривень.