Вывоз мусора во Львове — городской совет поднял тарифы

Вывоз мусора. Фото иллюстративное: Грузовые перевозки

Во Львове изменили тариф на услуги по вывозу бытовых отходов. Увеличение стоимости этой услуги для населения будет зависеть от площади жилья.

Об этом сообщили во Львовском городском совете во вторник, 6 июля.

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Тариф для населения вырастет ориентировочно на 15-35 грн в зависимости от площади квартиры.

Ориентировочно это будет выглядеть следующим образом:

Однокомнатная квартира (площадью 40 м2), которая платила в среднем 51,6 грн, в сентябре заплатит — 66, 62 грн

Двухкомнатная квартира (площадью 50 м2), которая платила в среднем 64,5 грн, в сентябре заплатит — 83,27 грн

Трехкомнатная квартира (площадью 72 м2), которая платила в среднем 92,9 грн, в сентябре заплатит — 119,91 грн.

"В действующем тарифе заложена минимальная заработная плата по состоянию на 2017 г. в размере 3200 грн. За последние 7 лет она выросла в 2,5 раза и сейчас ее размер составляет 8000 грн", — сообщили в горсовете.

В ЛГС также сообщили, что военное положение в Украине обусловило сложную ситуацию с текучестью кадров на коммунальных предприятиях. Поэтому перевозчикам бытовых отходов больше не хватает грузчиков и водителей.

По мнению городских властей, корректировка тарифов поможет сохранить рабочую силу и поддержать санитарно-экологическое состояние в обществе.