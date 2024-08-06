Вивезення сміття у Львові — міська рада підняла тарифи

Вивзення сміття. Фото ілюстративне: Вантажні перевезення

У Львові змінили тариф на послуги з вивезення побутових відходів. Збільшення вартості цієї послуги для населення буде залежати від площі житла.

Про це повідомили у Львівській міській раді у вівторок, 6 липня.

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Тариф для населення зросте орієнтовно на 15-35 грн залежно від площі квартири.

Орієнтовно це виглядатиме наступним чином:

Однокімнатна квартира (площею 40 м2), яка платила в середньому 51,6 грн, у вересні заплатить — 66, 62 грн

Двокімнатна квартира (площею 50 м2), яка платила в середньому 64,5 грн, у вересні заплатить — 83,27 грн

Трикімнатна квартира (площею 72 м2), яка платила в середньому 92,9 грн, у вересні заплатить — 119,91 грн.

"У діючому тарифі закладена мінімальна заробітна плата станом на 2017 р у розмірі 3200 грн. Натомість за останні 7 років вона зросла у 2,5 рази і зараз її розмір становить 8000 грн", — повідомили у міськраді.

У ЛМР також повідомили, що воєнний стан в Україні зумовив складну ситуацію з плинністю кадрів на комунальних підприємствах. Через це перевізникам побутових відходів найбільше бракує вантажників та водіїв.

На думку міської влади коригування тарифів допоможе зберегти робочу силу та підтримати санітарно-екологічного стану у громаді.