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Во Львове построят две новые школы с детсадами

8 февраля 2024 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове построят две новые школы с детсадами
Школьники на уроке. Фото: Квинта
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 7 февраля, исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о проведении двух архитектурных конкурсов по строительству школ. Новые учебные заведения появятся на улице Богдана Хмельницкого, 207 и на улице Промышленной, 53.

Об этом сообщает zaxid.net.

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На улице Промышленной во Львове местные власти планируют построить детсад на 50 детей и школу на 720 учеников. В городской совет с просьбой об организации этого конкурса обратилось ООО "Кожаное предприятие "Рассвет"". Отмечается, что владельцы компании да львовяне — Владимир Вышиванный и Николай Мельник. Компания зарегистрирована в 2017 году во Львове по адресу строительства. 

Что касается второго конкурса, то для строительства школы по улице Богдана Хмельницкого отведены два земельных участка общей площадью 1,4 га. Там также должны разместить школу на 720 учеников и детсад на 50 детей. В этом случае в горсовет с просьбой об организации конкурса на строительство школы обратилось ООО "Львовстройинвест".

"Строительство учебных заведений уравновесит застройку социальной инфраструктурой в этом микрорайоне, который в последние годы активно застраивается жильем", — считает главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Напомним, 4 февраля Львов и итальянский город Тренто подписали соглашение о сотрудничестве. К тому же, мэр Львова Андрей Садовый получил приглашение на инаугурацию Волонтерской столицы Европы.

Добавим, Львовский городской совет решил увеличить сумму на гранты для разработки милитарного оборудования. На это планируют потратить 3 миллиона гривен.

школы
Львов
детские сады
строительство
конкурс

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