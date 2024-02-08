У Львові збудують дві нові школи з дитсадками

Школярі на уроці. Фото: Квінта

У середу, 7 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення щодо проведення двох архітектурних конкурсів для будівництва шкіл. Нові навчальні заклади з'являться на вулиці Богдана Хмельницького, 207 та вулиці Промисловій, 53.

Про це повідомляє zaxid.net.

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На вулиці Промисловій у Львові місцева влада планує збудувати дитсадок на 50 дітей та школу на 720 учнів. До міської ради з проханням про організацію цього конкурсу звернулося ТзОВ "Шкіряне підприємство "Світанок"". Зазначається, що власники компанії да львів'яни — Володимир Вишиваний та Микола Мельник. Компанія зареєстрована у 2017 році у Львові за адресою будівництва.

Що стосується другого конкурсу, то для будівництва школи на вулиці Богдана Хмельницького відведені дві земельні ділянки загальною площею 1,4 га. Там також мають розмістити школу на 720 учнів та дитсадок на 50 дітей. У цьому випадку до міськради з проханням про організацію конкурсу на будівництво школи звернулося ТзОВ "Львівбудінвест".

"Будівництво навчальних закладів врівноважить забудову соціальною інфраструктурою в цьому мікрорайоні, який у останні роки активно забудовується житлом", — вважає головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Нагадаємо, 4 лютого Львів та італійське місто Тренто підписали угоду про співпрацю. До того ж мер Львова Андрій Садовий отримав запрошення на інавгурацію Волонтерської столиці Європи.

Додамо, Львівська міська рада вирішила збільшити суму на гранти для розробки мілітарного обладнання. На це планують витратити 3 мільйони гривень.