Львів підписав угоду про співпрацю з містом в Італії

Мер Львова Андрій Садовий в Італії. Фото: t.me/andriysadovyi

Львів та італійське місто Тренто підписали угоду про співпрацю. До того ж мер Львова Андрій Садовий отримав запрошення на інавгурацію Волонтерської столиці Європи.

Про це у неділю, 4 лютого, Андрій Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Волонтерська столиця Європи

"Отримав запрошення на інавгурацію італійського Тренто, яке у цьому році обрано Волонтерською столицею Європи. У світі поняття волонтерства має дещо інше сприйняття. Зі зрозумілих причин, немає такого чітко виділеного мілітарного напрямку, як в Україні", — розповів Садовий.

Мер Львова Андрій Садовий в Італії. Фото: t.me/andriysadovyi

Він зазначив, що познайомився з президентом Італії. За його словами, Серджо Маттарелла дуже щиро і послідовно підтримує Україну.

Мер Львова Андрій Садовий та президент Італії Серджо Маттарелла. Фото: t.me/andriysadovyi

Угода між Львовом та Тренто

Мер Львова розповів, що нещодавно його місто змагалося з Тренто за статус столиці. За його словами, було підписано угоду про співпрацю.

Угода про співпрацю. Фото: t.me/andriysadovyi

"Маємо нову яскраву точку на карті мережі міст UNBROKEN Cities. Розвиваємо наші міжнародні звʼязки та дружні відносини для кращого розвитку реабілітації у Львові та Україні", — додав Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Львівська міська рада вирішила збільшити суму на гранти для розробки мілітарного обладнання. На це планують витратити 3 мільйони гривень.

Також ми писали, що Європейський Союз оголосив про значний розвиток залізничного сполучення через континент, який поєднає Середземноморський регіон від південної Іспанії до України. Це зробить даний напрямок єдиним маршрутом, який перетинає Європу.