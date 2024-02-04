Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львів підписав угоду про співпрацю з містом в Італії arrow

Львів підписав угоду про співпрацю з містом в Італії

4 лютого 2024 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Львів підписав угоду про співпрацю з містом в Італії
Мер Львова Андрій Садовий в Італії. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львів та італійське місто Тренто підписали угоду про співпрацю. До того ж мер Львова Андрій Садовий отримав запрошення на інавгурацію Волонтерської столиці Європи.

Про це у неділю, 4 лютого, Андрій Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Волонтерська столиця Європи

"Отримав запрошення на інавгурацію італійського Тренто, яке у цьому році обрано Волонтерською столицею Європи. У світі поняття волонтерства має дещо інше сприйняття. Зі зрозумілих причин, немає такого чітко виділеного мілітарного напрямку, як в Україні", — розповів Садовий.

Мер Львова Андрій Садовий в Італії
Мер Львова Андрій Садовий в Італії. Фото: t.me/andriysadovyi

Він зазначив, що познайомився з президентом Італії. За його словами, Серджо Маттарелла дуже щиро і послідовно підтримує Україну. 

Мер Львова Андрій Садовий та президент Італії Серджо Маттарелла
Мер Львова Андрій Садовий та президент Італії Серджо Маттарелла. Фото: t.me/andriysadovyi

Угода між Львовом та Тренто

Мер Львова розповів, що нещодавно його місто змагалося з Тренто за статус столиці. За його словами, було підписано угоду про співпрацю. 

Угода про співпрацю
Угода про співпрацю. Фото: t.me/andriysadovyi

"Маємо нову яскраву точку на карті мережі міст UNBROKEN Cities. Розвиваємо наші міжнародні звʼязки та дружні відносини для кращого розвитку реабілітації у Львові та Україні", — додав Садовий.

null
Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Львівська міська рада вирішила збільшити суму на гранти для розробки мілітарного обладнання. На це планують витратити 3 мільйони гривень.

Також ми писали, що Європейський Союз оголосив про значний розвиток залізничного сполучення через континент, який поєднає Середземноморський регіон від південної Іспанії до України. Це зробить даний напрямок єдиним маршрутом, який перетинає Європу.

Італія
Львів
Європа
Андрій Садовий
угода

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі