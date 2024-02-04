Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львов подписал соглашение о сотрудничестве с городом в Италии arrow

Львов подписал соглашение о сотрудничестве с городом в Италии

4 февраля 2024 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Львов подписал соглашение о сотрудничестве с городом в Италии
Мэр Львова Андрей Садовый в Италии. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львов и итальянский город Тренто подписали соглашение о сотрудничестве. К тому же мэр Львова Андрей Садовый получил приглашение на инаугурацию Волонтерской столицы Европы.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Волонтерская столица Европы

"Получил приглашение на инаугурацию итальянского Тренто, которое в этом году избрано Волонтерской столицей Европы. В мире понятие волонтерства имеет несколько иное восприятие. По понятным причинам, нет такого четко выделенного милитарного направления, как в Украине", — рассказал Садовый.

Мэр Львова Андрей Садовый в Италии
Мэр Львова Андрей Садовый в Италии. Фото: t.me/andriysadovyi

Он отметил, что познакомился с президентом Италии. По его словам, Серджо Маттарелла очень искренне и последовательно поддерживает Украину.

Мэр Львова Андрей Садовый и президент Италии Серджо Маттарелла
Мэр Львова Андрей Садовый и президент Италии Серджо Маттарелла. Фото: t.me/andriysadovyi

Соглашение между Львовом и Тренто

Мэр Львова рассказал, что недавно его город соперничал с Тренто за статус столицы. По его словам, было подписано соглашение о сотрудничестве.

Соглашение между Львовом и Трентом
Соглашение о сотрудничестве. Фото: t.me/andriysadovyi

"Имеем новую яркую точку на карте сети городов UNBROKEN Cities. Развиваем наши международные связи и дружеские отношения для лучшего развития реабилитации во Львове и Украине", — добавил Садовый.

null
Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, Львовский городской совет решил увеличить сумму на гранты для разработки милитарного оборудования. На это планируют потратить 3 миллиона гривен.

Также мы писали, что Европейский Союз объявил о значительном развитии железнодорожного сообщения через континент, соединяющий Средиземноморский регион от южной Испании до Украины. Это сделает данное направление единственным маршрутом, пересекающим Европу.

Италия
Львов
Европа
Андрей Садовый
соглашение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме