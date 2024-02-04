Львов подписал соглашение о сотрудничестве с городом в Италии

Мэр Львова Андрей Садовый в Италии. Фото: t.me/andriysadovyi

Львов и итальянский город Тренто подписали соглашение о сотрудничестве. К тому же мэр Львова Андрей Садовый получил приглашение на инаугурацию Волонтерской столицы Европы.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале.

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Волонтерская столица Европы

"Получил приглашение на инаугурацию итальянского Тренто, которое в этом году избрано Волонтерской столицей Европы. В мире понятие волонтерства имеет несколько иное восприятие. По понятным причинам, нет такого четко выделенного милитарного направления, как в Украине", — рассказал Садовый.

Мэр Львова Андрей Садовый в Италии. Фото: t.me/andriysadovyi

Он отметил, что познакомился с президентом Италии. По его словам, Серджо Маттарелла очень искренне и последовательно поддерживает Украину.

Мэр Львова Андрей Садовый и президент Италии Серджо Маттарелла. Фото: t.me/andriysadovyi

Соглашение между Львовом и Тренто

Мэр Львова рассказал, что недавно его город соперничал с Тренто за статус столицы. По его словам, было подписано соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве. Фото: t.me/andriysadovyi

"Имеем новую яркую точку на карте сети городов UNBROKEN Cities. Развиваем наши международные связи и дружеские отношения для лучшего развития реабилитации во Львове и Украине", — добавил Садовый.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, Львовский городской совет решил увеличить сумму на гранты для разработки милитарного оборудования. На это планируют потратить 3 миллиона гривен.

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