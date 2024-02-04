Львов подписал соглашение о сотрудничестве с городом в Италии
Львов и итальянский город Тренто подписали соглашение о сотрудничестве. К тому же мэр Львова Андрей Садовый получил приглашение на инаугурацию Волонтерской столицы Европы.
Об этом в воскресенье, 4 февраля, Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале.
Волонтерская столица Европы
"Получил приглашение на инаугурацию итальянского Тренто, которое в этом году избрано Волонтерской столицей Европы. В мире понятие волонтерства имеет несколько иное восприятие. По понятным причинам, нет такого четко выделенного милитарного направления, как в Украине", — рассказал Садовый.
Он отметил, что познакомился с президентом Италии. По его словам, Серджо Маттарелла очень искренне и последовательно поддерживает Украину.
Соглашение между Львовом и Тренто
Мэр Львова рассказал, что недавно его город соперничал с Тренто за статус столицы. По его словам, было подписано соглашение о сотрудничестве.
"Имеем новую яркую точку на карте сети городов UNBROKEN Cities. Развиваем наши международные связи и дружеские отношения для лучшего развития реабилитации во Львове и Украине", — добавил Садовый.
Напомним, Львовский городской совет решил увеличить сумму на гранты для разработки милитарного оборудования. На это планируют потратить 3 миллиона гривен.
Также мы писали, что Европейский Союз объявил о значительном развитии железнодорожного сообщения через континент, соединяющий Средиземноморский регион от южной Испании до Украины. Это сделает данное направление единственным маршрутом, пересекающим Европу.
Читайте Новини.LIVE!