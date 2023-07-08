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Во Львове Зеленский объявил о назначении нового командующего Нацгвардией

8 июля 2023 22:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Александр Пивненко стал новым командующим Нацгвардией, что о нем известно
Александр Пивненко получает награду из рук Президента. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с неожиданным визитом во Львове. Именно здесь он сообщил о назначении Александра Пивненко командующим Нацгвардией.

Об этом глава государства сказал во Львове по возвращении из Турции вместе с командирами "Азова", сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Зеленский подчеркнул, что у нового командующего Нацгвардией большой боевой опыт и он отличился, в частности в боях под Бахмутом.

"Среди нас сейчас Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины", — сказал Зеленский.

Что известно об Александре Пивненко

Герой Украины Александр Пивненко — воин Нацгвардии, боевой офицер. До сегодняшнего назначения — полковник 3-й БрОП Национальной гвардии Украины. 23 марта 2023 года получил звание Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

30 апреля 2022 года Пивненко получил Орден "За мужество" ІІ степени за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, а в 2016 году — Орден "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых находившихся в Турции защитников "Азовстали" после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.

Вечером 8 июля президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального уведомления о визите не было.

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