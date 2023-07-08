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У Львові Зеленський оголосив про призначення нового командувача Нацгвардії

8 липня 2023 22:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олександр Півненко став новим командувачем Нацгвардії — що про нього відомо
Олександр Півненко отримує нагороду з рук Президента. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває із несподіваним візитом у Львові. Саме тут він повідомив про призначення Олександра Півненка командувачем Нацгвардії. 

Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", повідомляють кореспонденти Новини.LIVE. 

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Зеленський наголосив, що новий командувач Нацгвардії має великий бойовий досвід та відзначився, зокрема у боях під Бахмутом. 

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", — сказав Зеленський.

Що відомо про Олександра Півненка

Герой України Олександр Півненко — воїн Нацгвардії, бойовий офіцер. До сьогоднішнього призначення — полковник 3-ї БрОП Національної гвардії України. 23 березня 2023 року отримав звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові. 

30 квітня 2022 року Півненко отримав Орден "За мужність" ІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, а у 2016 році — Орден "За мужність" ІІІ ступеня. 

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.

Увечері 8 липня президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.

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