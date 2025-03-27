Львовянка повредила 39 могил на Лычаковском кладбище — как ее наказал суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

Во Львове 48-летняя женщина повредила 39 могил на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Суд принудительно отправил ее на лечение в психиатрическую больницу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что 20 октября прошлого года женщина ночью пришла на Лычаковское кладбище и повредила захоронения погибших воинов. Она побила лампадки, срывала таблички и разбросала цветы.

Во время судебного заседания женщина заявила, что не повредила памятники, а лишь разбросала лампадки и венки.

Судебно-психиатрический эксперт пришел к выводу, что обвиняемая нуждается в госпитализации в психиатрическую больницу. Ее адвокат не отрицал это и подтвердил наличие у нее хронического психического заболевания.

Что решил суд

Судья принял решение о принудительном отправлении женщины в областную психиатрическую больницу в селе Орловка Ровенской области.

Напомним, во Львовской области 23-летний мужчина повредил 59 могил воинов УГА и Сечевых Стрельцов. В результате этого состоялось судебное заседание.

Как сообщалось, на Львовщине пьяный мужчина напал на улице с ножом на людей. Известно, что он убил женщину.