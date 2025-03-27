Львівʼянка пошкодила 39 могил на Личаківському кладовищі — як її покарав суд

Молоток судді. Фото: Pexels

У Львові 48-річна жінка пошкодила 39 могил на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Суд примусово відправив її на лікування в психіатричну лікарню.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що 20 жовтня минулого року жінка вночі прийшла на Личаківське кладовище та пошкодила поховання загиблих воїнів. Вона побила лампадки, зривала таблички та розкидала квіти.

Під час судового засідання жінка заявила, що не пошкодила памʼятників, а лише розкидала лампадки та вінки.

Судово-психіатричний експерт дійшов висновку, що обвинувачувана потребує госпіталізації до психіатричної лікарні. Її адвокат не заперечував це та підтвердив наявність у неї хронічного психічного захворювання.

Що вирішив суд

Суддя ухвалив рішення про примусове відправлення жінки до обласної психіатричної лікарні у селі Орлівка Рівненської області.

Нагадаємо, у Львівській області 23-річний чоловік пошкодив 59 могил воїнів УГА та Січових Стрільців. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Як повідомлялося, на Львівщині пʼяний чоловік напав на вулиці з ножем на людей. Відомо, що він вбив жінку.