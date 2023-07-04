Во Львове собрали первые пять миллионов гривен для UNBROKEN KIDS

Яна Степаненко с врачом в Центре "Несокрушимые". Фото: Эмилио Моренатти

Во Львове собирают 35 млн. грн на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. Он заработает на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета .

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Собрали уже 5 миллионов гривен

Как докладывают в мэрии, с донатами неравнодушных людей, уже собрано 5 млн грн для детской реабилитации.

"Нам нужно собрать 35 миллионов гривен на современное оборудование для детей, нуждающихся в нашей помощи. Это оборудование, определенные ремонты и, конечно, протезирование. Детям протезы нужно менять каждый год. Мы начали с реабилитации для взрослых, и уже имеем высокий уровень и операции, и протезирование, и реабилитацию. А детская реабилитация значительно сложнее — как физическая, так и психологическая, потому что имеет свои особенности. Поэтому призываю всех приобщаться, чтобы вместе сделать крутую детскую реабилитацию", — говорит мэр Львова Андрей Садовый.

По данным UNICEF более 1000 украинских детей получили ранения из-за войны

К слову, за последний год помощь в детской больнице святого Николая Первого медицинского объединения получили более 60 тысяч детей со всей Украины. Поэтому, чтобы создать лучшие условия для реабилитации в Украине, во Львове запустили сбор на оборудование для украинских детей. Присоединиться к сбору средств можно на платформе dobro.ua .

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут производить протезы для детей.

Также мы писали, что во Львове выбрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов , что станет частью Национального реабилитационного центра "Несокрушимые".

Кроме того, в больнице святого Николая Первого медицинского объединения Львова заработала первая в Украине детская комната ментального здоровья . Это пространство, где маленькие пациенты могут отдыхать и приобретать новые навыки: заниматься арт-терапией и другими полезными активностями.