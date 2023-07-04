У Львові зібрали перші п’ять мільйонів гривень для UNBROKEN KIDS

Яна Степаненко з лікарем в Центрі "Незламні". Фото: Еміліо Моренатті

У Львові збирають 35 млн грн на Центр реабілітації UNBROKEN KIDS. Він запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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Як інформують у мерії, із донатами небайдужих людей, вже зібрано 5 млн грн для дитячої реабілітації.

"Нам треба зібрати 35 мільйонів гривень на сучасне обладнання для діток, які потребують нашої допомоги. Це обладнання, певні ремонти і, звісно, протезування. Дітям протези потрібно змінювати щороку. Ми почали з реабілітації для дорослих, і вже маємо високого рівня й операції, і протезування, і реабілітацію. А дитяча реабілітація значно складніша — як фізична, так і психологічна, бо має свої особливості. Тому закликаю всіх долучатися, щоб разом зробити круту дитячу реабілітацію", — каже мер Львова Андрій Садовий.

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До слова, за останній рік допомогу у дитячій лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання отримали понад 60 тисяч дітей зі всієї України. Тому аби створити найкращі умови для реабілітації в Україні, у Львові запустили збір на обладнання для українських дітей. Долучитися до збору коштів можна на платформі dobro.ua.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові виготовлятимуть протези для дітей.

Також, ми писали, що у Львові обрали переможця Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу та визначили найкращу проєктну пропозицію нового будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків, що стане частиною Національного реабілітаційного центру "Незламні".

Окрім того, у лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова запрацювала перша в Україні дитяча кімната ментального здоров’я. Це простір, де маленькі пацієнти можуть відпочивати та здобувати нові навички: займатися арт-терапією та іншими корисними активностями.