Во Львове нашли 6-летнего мальчика, которого искал весь город

Найденный мальчик. Фото: патрульная полиция Львовской области

Во Львове 9 января пропал 6-летний мальчик, не вернувшийся из школы. Его нашли в одном из сел недалеко от города.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Во Львове исчез ребенок

Сообщается, что вечером 9 января полицейские получили уведомление о том, что пропал 6-летний мальчик. Он еще в 15:00 вышел из школы, расположенной во Франковском районе, и ушел в неизвестном направлении. Домой ребенок не вернулся.

Объявление о пропаже мальчика разместили во всех пабликах города. Полиция просматривала камеры видеонаблюдения и патрулировала городом. Ребенка заметили в селе Сокольники, недалеко от Львова.

"Граждане сразу вызвали нас и напоили ребенка горячим чаем. Мальчик рассказал нам немало историй о своем путешествии от улицы Повстанческой до места, где его нашли", — говорится в сообщении.

Малыша передали семье в отделении полиции.

Найденный мальчик. Фото: патрульная полиция Львовской области

Напомним, в Закарпатье горные спасатели нашли двух заблудших туристов из Львова. К счастью, никто не пострадал, молодых людей доставили в гостиницу.

Недавно Министерство внутренних дел объявило в розыск экспрокурора Ростислава Ильницкого, сыгравшего скандальную свадьбу во Львове с бывшей работницей ДБР. По имеющейся информации, мужчина исчез 1 декабря.