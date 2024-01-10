Во Львове нашли 6-летнего мальчика, которого искал весь город
Во Львове 9 января пропал 6-летний мальчик, не вернувшийся из школы. Его нашли в одном из сел недалеко от города.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Во Львове исчез ребенок
Сообщается, что вечером 9 января полицейские получили уведомление о том, что пропал 6-летний мальчик. Он еще в 15:00 вышел из школы, расположенной во Франковском районе, и ушел в неизвестном направлении. Домой ребенок не вернулся.
Объявление о пропаже мальчика разместили во всех пабликах города. Полиция просматривала камеры видеонаблюдения и патрулировала городом. Ребенка заметили в селе Сокольники, недалеко от Львова.
"Граждане сразу вызвали нас и напоили ребенка горячим чаем. Мальчик рассказал нам немало историй о своем путешествии от улицы Повстанческой до места, где его нашли", — говорится в сообщении.
Малыша передали семье в отделении полиции.
Напомним, в Закарпатье горные спасатели нашли двух заблудших туристов из Львова. К счастью, никто не пострадал, молодых людей доставили в гостиницу.
Недавно Министерство внутренних дел объявило в розыск экспрокурора Ростислава Ильницкого, сыгравшего скандальную свадьбу во Львове с бывшей работницей ДБР. По имеющейся информации, мужчина исчез 1 декабря.
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