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У Львові знайшли 6-річного хлопчика, якого шукало усе місто

10 січня 2024 12:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові знайшли 6-річного хлопчика, якого шукало усе місто
Знайдений хлопчик. Фото: патрульна поліція Львівської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові 9 січня зник 6-річний хлопчик, який не повернувся зі школи. Його знайшли в одному з сіл неподалік міста. 

Про це повідомляє поліція Львівської області

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Повідомляється, що увечері 9 січня поліцейські отримали повідомлення про те, що зник 6-річний хлопчик. Він ще о 15:00 вийшов зі школи, що розташована у Франківському районі, та пішов у невідомому напрямку. Додому дитина не повернулась. 

Оголошення про зникнення хлопчика розмістили у всіх пабліках міста. Поліція тим часом переглядала камери відеоспостереження та патрулювала містом. Дитину помітили в селі Сокільники, неподалік Львова.

"Громадяни одразу викликали нас і напоїли дитину гарячим чаєм. Хлопчик розповів нам чимало історій про свою мандрівку від вулиці Повстанської до місця, де його знайшли", — йдеться у повідомленні. 

Малюка передали родині у відділку поліції. 

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Знайдений хлопчик. Фото: патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, на Закарпатті гірські рятувальники відшукали двох заблукалих туристів зі Львова. На щастя, ніхто не постраждав, молодиків доправили до готелю. 

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук експрокурора Ростислава Ільницького, який відгуляв скандальне весілля у Львові з колишньою працівницею ДБР. За наявною інформацією, чоловік зник 1 грудня. 

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