У Львові знайшли 6-річного хлопчика, якого шукало усе місто

Знайдений хлопчик. Фото: патрульна поліція Львівської області

У Львові 9 січня зник 6-річний хлопчик, який не повернувся зі школи. Його знайшли в одному з сіл неподалік міста.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Повідомляється, що увечері 9 січня поліцейські отримали повідомлення про те, що зник 6-річний хлопчик. Він ще о 15:00 вийшов зі школи, що розташована у Франківському районі, та пішов у невідомому напрямку. Додому дитина не повернулась.

Оголошення про зникнення хлопчика розмістили у всіх пабліках міста. Поліція тим часом переглядала камери відеоспостереження та патрулювала містом. Дитину помітили в селі Сокільники, неподалік Львова.

"Громадяни одразу викликали нас і напоїли дитину гарячим чаєм. Хлопчик розповів нам чимало історій про свою мандрівку від вулиці Повстанської до місця, де його знайшли", — йдеться у повідомленні.

Малюка передали родині у відділку поліції.

Знайдений хлопчик. Фото: патрульна поліція Львівської області

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